Betrug im Internet: Wertinger erhält Küchenmaschine nicht

Ein Wertinger ist auf eine Betrugsmasche im Internet hereingefallen. Und ein Wittislinger erhält ein dubioses Schreiben, in dem Geld gefordert wird.

Erneut hat es die Polizeiinspektion Dillingen mit Warenbetrug im Internet zu tun. Ein Wertinger hatte am Freitag über eine Online-Plattform eine Küchenmaschine für 390 Euro bestellt. Den vereinbarten Preis sollte der Mann über einen Transferdienst mit Freundeoption überweisen, damit keine weiteren Gebühren anfallen. Dabei wird der Versand jedoch nicht versichert.

Das Gerät sollte der Mann in Dachau abholen

Der Wertinger sollte nach der Überweisung das Gerät an einer Wohnadresse in Dachau abholen. Dort stellte der Mann dann jedoch fest, dass der genannte Name dort nicht angegeben war.

Wittislinger soll Telefondienste in Anspruch genommen haben

Ein Wittislinger hat im Zeitraum zwischen Dezember 2021 und Februar 2022 mehrfach Briefe von bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Firmen erhalten, die ihren Sitz in Tschechien haben. Hierbei wurde dem Mann vorgeworfen, Telefondienste im Wert von 420 Euro in Anspruch genommen zu haben. Zusätzlich wurde ihm über einen angeblichen Anwalt gedroht. Die Absender sind laut Polizeibericht bereits im gesamten Bundesgebiet mit ähnlich gelagerten Schreiben aufgetreten. (pol)