Betrunkener Randalierer in Wertingen leistet Widerstand gegen die Polizei

In Wertingen hat ein 49-Jähriger am Mittwochabend Widerstand gegen die Polizei geleistet. Ein Beamter erlitt dabei leichte Verletzungen. Darüber informiert die Polizei.

Der 49-Jährige wird in den Polizeiarrest gebracht

Gegen 18.25 Uhr gingen über den Notruf mehrere Mitteilungen über einen betrunkenen Randalierer in einem Verbrauchermarkt in der Industriestraße ein. Bei der Personenkontrolle durch die Einsatzkräfte leistete der Mann Widerstand. Einen Polizeibeamten verletzte er leicht. Die Beamten brachten ihn in den Polizeiarrest.

Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 49-Jährigen. (AZ)