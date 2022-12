Bewegendes Benefizkonzert mit den Bachtrompetern

Die Nördlinger Bachtrompeter bieten mitreißende Musik zum Advent in der Wertinger Bethlehemkirche. Die Spenden gehen an eine Schule in Malawi.

In der Bethlehem-Kirche in Wertingen begrüßte Gerlinde Schindler-Schneller eine große Zuhörerschaft, die sich bereits nach wenigen Minuten von den Künstlern des Nördlinger Bachtrompeten-Ensembles aus dem grauen Alltag in scheinbar schwerelose Gefilde abholen ließen. Antonio Vivaldis Doppelkonzert für zwei Trompeten bildete für diese Verzauberung die geeignete Vorlage. Die drei Trompeter Georg Hiemer, Andrea Gerblinger und Rainer Hauf wurden auf ihren scheinbar leicht und duftig dahingesetzten Kapriolen von einem wahren Könner des Basso-Continuo-Spiels, Klaus Ortler, begleitet. Er vermochte den auf- und absteigenden Tonkaskaden der drei Musiker durch geschickte Registratur der Gemeinde-Orgel einen sanften, aber geschickt verwebten Klangteppich so zu unterlegen, dass sich die Oberstimmen wie in die Luft geblasene Flaumfedern zu den gewagtesten Figuren animieren ließen.

Das Programm war von Rainer Hauf zusammengestellt worden

Gleich dieser bewegte Auftakt versetzte die Zuhörer in eine Stunde Musik, dessen atmosphärische Intensität sie nicht mehr loslassen sollte. Das Programm war von Rainer Hauf sehr feinfühlig und mit tiefem Einfühlungsvermögen für eine Adventszeit zusammengestellt, die in diesem Jahr mehr als sonst zahlreiche große Themen und Probleme zu Besinnen, Hoffen und Zagen bereithält. Das Publikum war eingeladen, sich für eine Stunde in eine hochkonzentrierte und mit großer innerer Anteilnahme und authentischer Empathie vorgetragene Musik vom Barock bis ins 21. Jahrhundert zu verlieren – oder zu vertiefen. Gerade die ausbalancierte Musikauswahl, in dieser Art und Weise von Ehrlichkeit und Originalität vorgetragen, ermöglichte es den Besuchern und Besucherinnen, sich zu entschleunigen und in eine Gemütslage zu gelangen, wie man sie, mangels Zeit und Ruhe, zur Adventszeit so schwer erreicht. Diese starke emotionale und musikantische Präsenz ist es, was die "Nördlinger" so anziehend macht.

Fast sphärisch vorgetragene Arrangements von Weihnachtsliedern

Gleichgültig, ob Musik aus dem Barock, der Romantik oder aus dem rockigen 20. Jahrhundert intoniert wird, ob sich eine traumwandlerische Virtuosität abwechselt mit ruhig und fast sphärisch vorgetragenen Arrangements von bekannten Weihnachtsliedern – immer klingen dabei in der Vorstellung des Hörers auch reizvolle Wechsel von Licht und Schatten, von Bewegung und Stille an. Als säßen die Musiker mit den Zuhörern in einem Kreis zusammen, jeder nimmt teil an dem Musikereignis. Zu diesem Gefühl trug auch eine gewisse Lauterkeit und Ehrlichkeit des Musizierens bei: Zu keinem Augenblick wirkte das Auftreten der Künstler gekünstelt, die grandiose Technik und souveräne Beherrschung der zahlreichen Instrumente war während des gesamten Programms stets in den Dienst größtmöglicher Eindrücklichkeit der musikalischen Idee gestellt. Das Publikum war immer fasziniert vom Klangergebnis des gesamten Ensembles, es gab nie Anlass zu ehrfürchtiger Bewunderung eines "Stars".

Wahrhaft adventlich, dankbar und in Freude gestimmt, konnten die Besucher mit diesem Erlebnis den dritten Adventssonntag beschließen. Der Freundeskreis Sunganani als Veranstalter dankte der Hausherrin der Bethlehemkirche, Pfarrerin Ingrid Rehner, und der gesamten Gemeinde, die großzügig und spontan sämtliche Räumlichkeiten für dieses Konzert überließen. Von Herzen dankte der Freundeskreis auch allen Besuchern und Besucherinnen, die für den eigentlichen Anlass dieses Konzertes, die Mountain View School for Deaf Children in Malawi, am Ausgang der Kirche nicht gleich wieder Herz und Hand verschlossen, sondern großzügig spendeten. Musik öffnet eben Herz, Hand – und Verstand.