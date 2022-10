Drei Chöre tun sich zusammen und erfreuen das Publikum

Wertingen und Bissingen machen aus der Not eine Tugend und geben ein Gemeinschaftskonzert. Damit wollen sie auch junge Menschen zum Singen animieren.

Was haben Wertingen und Bissingen gemeinsam? - Offensichtlich Menschen, die gerne musizieren! Und so hat sich wohl aus der Kooperation der Musikschule Wertingen mit Bissingen, die seit geraumer Zeit besteht und auf fruchtbaren Boden fällt, eine weitere Gemeinschaftsaktion ergeben, die am vergangenen Wochenende in einem erfrischenden Chorkonzert eine Premiere fand - am Samstag in Wertingen und am Sonntag nochmals in Bissingen. Diese Zusammenarbeit darf den Reaktionen des Publikums in der Aula des Gymnasiums Wertingen zufolge ruhig eine Fortsetzung finden.

Wertinger Liederkranz musizierte mit zwei Bissinger Chören

Das Gemeinschaftskonzert, das der Liederkranz Wertingen, das Vokalensemble Bissingen und die Chorgemeinschaft Bissingen initiierten, wurde nicht nur als eine gute Idee empfunden, sondern als ein wohltuendes, unbeschwertes Ereignis in einer schweren Zeit. Zwei Stunden Wellness für das Gemüt, zwei Stunden ohne Probleme und in der Erkenntnis, dass etwas geblieben ist, was trägt und verbindet, was Freude macht und was zusammenführen und versöhnen kann: “Viva la musica”, so der Titel des Chorkonzerts, dem nichts hinzuzufügen war.

Wer genau hinschaute, der sah in den Gesichtern der Mitwirkenden die Spannung beim und die Begeisterung für das Singen und die Hoffnung, mit dieser frohen Botschaft andere anzustecken. Wer genau hinhörte, der erkannte, dass nicht der gute Ton allein die Musik ausmacht, sondern die Interpretation eines Liedes dessen Charakter wiedergibt. So waren die Seemannslieder “Der Wellermann” (Traditional) oder “Es gibt nur Wasser” von Santiago sehr passend für die schneidigen, mehr als ein Dutzend zählenden Sänger der Chorgemeinschaft Bissingen unter Leitung von Roman Bauer. Die Herren der Schöpfung trauten sich auch keck, das Publikum mit Cliff Richards “Rote Lippen” zum Küssen aufzufordern. Dieser Liedsatz von Lorenz Maiershofer beinhaltet tatsächlich ein paar richtige Schmatzer, die lustvoll in die Runde geworfen wurden.

Pianistin untermalte gekonnt den Gesang des Vokalensembles Bissingen

Ebenso authentisch wie die Männer aus Bissingen waren auf der anderen Seite die Frauen. Das Vokalensemble Bissingen machte mit flotten Stimmen dem “Entertainer” von Scott Joplin alle Ehre und flirtete beim "Samba lele" mit dem kleinen "Chico". Chorleiterin Magdalena Polzer machte mit zwei Trommeln den brasilianischen Sound perfekt. Eine wichtige Stütze für die beiden Chöre aus Bissingen war die Pianistin Angelika Iwanow, die den Gesang gekonnt untermalte.

Regelrecht in die Mitte genommen hatten die Chöre aus Bissingen den Liederkranz Wertingen - der gemischte Traditionschor, der sich mit Höhen und Tiefen seit vielen Jahrzehnten aufrecht hält. Nach zwei Jahren Pandemie hat der Chor sich nun etwas dezimiert mit dem neuen Leiter Stefan Christ zusammengefunden und wiederbelebt - auch in der Hoffnung, Nachwuchs zu finden. Diesen Wunsch hegen ebenso die Bissinger Chöre, denn die Mitglieder aller drei Ensembles gehören den reiferen Generationen an.

Liederkranz Wertingen hatte sich herausfordernde Chorsätze ausgesucht

Der Liederkranz Wertingen hatte sich für das Konzert mit Johannes Brahms “In stiller Nacht” oder Orlando di Lassos "Landsknechtständchen" herausfordernde Chorsätze ausgesucht, die er mit Bravour meisterte. Viel Übung erfordern auch traditionelle Weisen wie das russische "Ej uchniem" - das Lied der Wolgaschlepper - oder der "Sommarpsalm", ein Traditional aus Schweden, das der routinierte Chor überzeugend intonierte. Man darf dem Liederkranz wünschen, dass er seinen Weg fortsetzen und die Begeisterung für das gemeinschaftliche Singen in Wertingen weitergeben kann.

Als Moderator des Abends fungierte in bewährter Weise Otto Killensberger, und das passende Schlusswort sprach Liederkranz-Vorsitzender Franz Miller ans Publikum gewandt: "Es war uns eine Freude, für Sie zu singen." Die Freude wurde mit großem Applaus und Dankbarkeit erwidert.