Wertingen

vor 21 Min.

Bläserphilharmonie begeistert in der voll besetzten Martinskirche

Die Bläserphilharmonie der Stadtkapelle Wertingen unter der Leitung von German Moreno Lopez spielt ein Candlelight-Konzert in der Stadtpfarrkirche "St. Martin" in Wertingen.

Plus Die Gruppe der Stadtkapelle spielt bei der Wertinger Nacht. Beim Candlelight-Konzert zum Thema Friede gibt es auch eine Geschichte, die nachdenklich stimmt.

Die Bläserphilharmonie brillierte am Freitagabend in der voll besetzten Martinskirche beim jährlichen Candlelight-Konzert. Das Thema des Konzerts lautete in diesem Jahr „Friede“. Germán Moreno Lopez, der Dirigent der Bläserphilharmonie der Stadtkapelle Wertingen, hatte dafür mit den Musikern einige musikalische Leckerbissen vorbereitet.

Die Bläserphilharmonie der Stadtkapelle präsentiert Überraschungen

Zu Beginn des Konzerts bot „Ave Maria“ von Franz Biebl, von Germán eigens für dieses Konzert neu arrangiert, den Zuhörern und Zuhörerinnen bereits eine erste Überraschung. Die Blechbläser, für die das Stück ausschließlich geschrieben wurde, fanden sich vor dem Konzert auf der Orgelempore ein, um von der besonderen Akustik zu profitieren. Dadurch konnte das Stück seine kammermusikalische Wirkung bestmöglichst entfalten und die Besucher in das Konzertprogramm einstimmen.

