Bläserphilharmonie mit einer musikalischen Reise durch die Zeit

Im Rahmen der "Wertinger Nacht" findet ein Candlelight-Konzert in der Stadtpfarrkirche statt. Termin und Programm stehen bereits fest. Der Eintritt ist frei.

Die „Wertinger Nacht“ ist aus dem Jahresreigen der Stadt Wertingen nicht mehr wegzudenken. Den stimmungsvollen Programmpunkt zur Eröffnung bildeten stets die Musikerinnen und Musiker der Bläserphilharmonie mit ihrem „Candlelight Konzert“ in der Stadtpfarrkirche „ St. Martin“. Auch in diesem Jahr laden die Verantwortlichen der Stadtkapelle Wertingen ein. Am Freitag, 17. November, um 18 Uhr beginnt das Konzert in der Stadtpfarrkirche. Das Candlelight-Konzert gehört sicherlich zu den Highlights im Konzertkalender der Stadtkapelle Wertingen und die Bläserphilharmonie Wertingen unter der Leitung von Germán Moreno Lopez lädt die Zuhörer in diesem Jahr auf eine musikalische Reise durch die Zeit ein.

Bläserphilharmonie Wertingen spielt in der Stadtpfarrkirche

Den Anfang macht die Ouvertüre zu Richard Wagners, 1845 in Dresden uraufgeführter, romantischer Oper „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg“. Bei „Danceries“ von Kenneth Hesketh erklingen mittelalterliche Tänze mit unterschiedlichen Charakteren in vier Sätzen, welche von den Musikern höchste Konzentration verlangen. Mit den Werken „October“ von Eric Whitacre und „Ave Maria“ von Franz Biebl, in einem Arragement von Germán Moreno Lopez, erwartet die Konzertbesucher zwei musikalische Leckerbissen. Mit der „Ouverture to a new age“ von Jan de Haan erreichen die Musiker und Zuhörer ihr Ziel.

Traditionelles Konzert am frühen Abend der "Wertinger Nacht"

Der musikalische Leiter der Bläserphilharmonie, Germán Moreno López, freut sich bereits sehr auf das traditionelle Konzert am frühen Abend der „Wertinger Nacht“. Es ist immer wieder eine Herausforderung in der Stadtpfarrkirche in dieser Jahreszeit ein Konzert zu spielen, aber die gute Akustik, die tolle Atmosphäre und natürlich auch das immer zahlreiche Publikum spornen das Orchester an, sein Bestes zu geben. Mit Begeisterung und Leidenschaft wird es hoffentlich auch in diesem Jahr wieder für die Musiker und die Besucher ein unvergessliches Konzerterlebnis werden. Der Eintritt ist frei.

Wertinger Nacht mit vielen Events

Bei der Wertinger Musical Nacht am Freitag, 17. November, ist darüberhinaus noch einiges geboten. Viele Geschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet. Der Abend beginnt mit einem Maskenumzug für Kinder um 17 Uhr. Treffpunkt ist an der Augsburger Straße vor „Optik Dworschak“. Ab 19 Uhr startet die Musical-Party auf der Showbühne am Marktplatz. Dort wird Gerhard „Hacky“ Hackenbuchner als „Elvis“ seine Fans begeistern. Die Party-Band „Big Bam Boo“interpretiert weltbekannteMusical-Melodien und DJHarry lädt mutige Sängerinnen und Sänger zum Karaoke ein. Außerdem wird um 20 und um 21. 30 Uhr eine Dance-Show auf High Heels zu sehen sein.

Im Festsaal des Wertinger Rathauses präsentiert Ursula Maria Echl ab 19 Uhr mit ihren Sängerinnen und Sängern eine Reise durch die Musical-Welt. Die Wertinger GlasKünstlerin und Mitorganisatorin Claudia Reinig-Hopp präsentiert im Schloss zahlreiche Bilder, Plakate und Original-Programme renommierter Musicals. Geöffnet ist an diesem Abend auch das Wertinger Heimatmuseum samt Verlies. Nebenan im ehemaligen Amtsgericht kann die Ausstellung "TamTam" mit Werken von Pirmin Lang und Ulrich Brauchle besucht werden und im Radio- und Telefonmuseum in der Fère-Straße kann man bekannten MusicalMelodien lauschen. (AZ)