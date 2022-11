Wertingen/Bobingen

13:24 Uhr

Spinnenfund in Wertingen: Jetzt wurde das Tier näher untersucht

Eine giftige Bananenspinne ist in einer Kiste in einem Wertinger Verbrauchermarkt entdeckt worden.

Plus In einem Wertinger Verbrauchermarkt ist eine große Spinne von einer Mitarbeiterin entdeckt worden. Jetzt kann ein Experte aus Bobingen mehr zu dem Tier sagen.

Von Simone Fritzmeier

Diesen Einsatz wird Rudolf Eser wohl auch nicht so schnell vergessen. Zumindest hat er solch ein Tier noch nie gesehen. Der Kommandant der Wertinger Feuerwehr wird am Samstagmittag gemeinsam mit einem weiteren Kollegen zu einem außergewöhnlichen Einsatz gerufen. "Von einem Fundtier war die Rede", sagt Eser am Telefon und lacht. Zwar habe die Wehr schon mit Biber, Storch und anderen Exoten zu tun gehabt - aber noch nie mit einer Bananenspinne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

