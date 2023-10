Bönsel macht in Wertingen keine Bestattungen mehr

VG und Stadt Wertingen haben kurzfristig das Unternehmen Friede beauftragt.

Die Verwaltungsgemeinschaft Wertingen teilt mit, dass die Stadt Wertingen sowie die Gemeinden Laugna, Villenbach und Zusamaltheim für die Durchführung der Bestattungsdienstleistungen bis auf Weiteres den Bestattungsdienst Friede beauftragt haben. Im Sterbefall mögen sich die Menschen daher bitte an den Bestattungsdienst Friede mit Niederlassung in Wertingen wenden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wertinger Bestattungsdienst Bönsel steht nicht mehr zur Verfügung

Telefonisch erreichbar ist das Büro des Bestattungsdienstes in der Augsburger Straße 11 unter 08272/992048 oder 0821/440070 (24 Stunden erreichbar). Der Bestattungsdienst Bönsel Bestattungen Wertingen GmbH & Co. KG steht zur Durchführung der Bestattungen laut Pressemitteilung nicht mehr zur Verfügung.

Bei Fragen rund um das Thema Friedhof sowie dem Kauf einer Grabstätte ist das Ordnungsamt Wertingen weiterhin unter der Telefonnummer 08272 84-0 erreichbar. (AZ)