Wertingen

18:30 Uhr

Braumeister: Das Wertinger Bier muss teurer werden

Plus Die Nachfrage zum letzten in der Wertinger Region gebrauten Bier, dem Schwanenbräu, ist ungebrochen groß. Doch Braumeister Fritz Carry muss sich mittlerweile diversen Herausforderungen stellen.

Von Benjamin Reif

Über mangelnde Nachfrage kann sich der Wertinger Braumeister Fritz Carry nicht beschweren. Nach etlichen Jahren, in denen die Nachfrage nach den Sorten seines "Schwanenbräus" stetig zurückgegangen war, ist sein von Hand gebrautes Bier im Zusamtal angesagt wie nie zuvor. Und das, obwohl der durchschnittliche Pro-Kopf-Konsum von Bier in Deutschland deutlich rückläufig ist. Aber das von Carry im Zweimannbetrieb in Wertingen gebraute Bier wird immer stärker nachgefragt. So stark, dass Carry die Nachfrage kaum stillen kann, wie er sagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

