Briefmarken: Faszination, Geschichten und ein Problem

Plus In der Zusamstadt treffen sich die Sammler und erklären, was dieses Hobby für sie interessant macht. Doch die Sammlergilde Wertingen hat eine Sorge.

Die Begeisterung und Leidenschaft für die kleinen Bildchen ist im Foyer der Stadthalle deutlich zu spüren. Dort findet an diesem Tag die Briefmarkenschau mit Tauschtag der Philatelistischen Sammlergilde Wertingen statt. Die Gäste bekommen einen Eindruck davon, dass Briefmarken nicht nur das Porto darstellen, sondern auch Geschichte erzählen.

Briefmarkenschau Die erste Briefmarke der Welt "One Penny Black" - 1840, England. Motiv: Queen Victoria. Foto: Lea Hurler

In den ausgebreiteten Büchern der Sammler können die Gäste beispielsweise auch die erste Briefmarke der Welt ansehen, die "One Penny Black", die den Anfang einer Ära einläutete. Über Exemplare aus der Kaiserzeit bis zu Briefmarken mit Motiven der ersten Mondfahrt ist alles zu finden.

