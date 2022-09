Briefmarkenfreunde wollen wieder tauschen

Zwei Jahre konnten sie nicht ihrer Leidenschaft frönen. Jetzt sollen wieder Briefmarken den Besitzer wechseln.

Die Philatelistische Sammlergilde Wertingen konnte zwei Jahre lang keine Tauschveranstaltungen abhalten. Doch jetzt dürfen die Briefmarkenfreunde wieder ausgiebig ihrem Hobby auch gemeinsam frönen: Am Sonntag, 18. September, findet von 9 bis 14 Uhr in der Stadthalle in Wertingen ein Tauschtag statt. Es gibt einen kostenlosen Briefmarken-Wühltisch für Kinder. Es handelt sich nach Auskunft der Betreiber um einen der letzten verbliebenen Tauschtage in Nordschwaben. Der Eintritt ist frei.