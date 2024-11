Bunter Bücherherbst: Diese Werke sind Wertinger Empfehlungen

Der Bücherherbst der Buchhandlung Gerblinger in Wertingen hat wieder viele Literaturbegeisterte angesprochen. Die Veranstaltung sei ausverkauft gewesen, so die Veranstalter, und bot eine Plattform, um spannende, nachdenkliche und humorvolle Werke vorzustellen. Was die Buchliebhaber vor Ort empfehlen.

Gabriela Stepan entführte das Publikum mit einer leidenschaftlichen Präsentation des Buches „Reichskanzlerplatz“ von Nora Bossong. Dieses Werk regt zum Nachdenken an und beleuchtet komplexe gesellschaftliche Themen. Zudem stellte sie Colm Tóibíns „Long Island“ vor, das mit seinem eindringlichen Erzählstil und der emotionalen Tiefe begeistert.

Tipps aus unterschiedlichen Buchgenres aus Wertingen

Angelika Egger brachte frischen Wind in die Runde mit ihren Vorstellungen von „Views“ von Marc-Uwe Kling und „Am Himmel die Flüsse“ von Elif Shafak. Klings Werk besticht durch seinen humorvollen, scharfsinnigen Blick auf die Welt, während Shafaks Buch mit poetischen Bildern und tiefgründigen Gedanken zum Nachdenken anregt.

Klaus Buchwald präsentierte eine beeindruckende Auswahl an Büchern, darunter „Nexus“ von Yuval Noah Harari, „Mein drittes Leben“ von Daniela Krien und „Das andere Tal“ von Scott Alexander Howard. Margit Gerblinger zog die Zuhörer mit „Aua“ von Axel Hacke, „Pi mal Daumen“ von Alina Bronsky und einem Münchenkrimi von Leo Reisinger, „Bavarese“, in ihren Bann.

Von Krimi bis Kinderbuch

Ursula Poser stellte „Der König und der Uhrmacher“ von Arnaldur Indriðason sowie „Ungleich vereint“ von Steffen Mau vor, während Stadtpfarrer Ostermeier mit „Der Oma hätte das gefallen“ von Oliver Fleischer und „Aenne und ihre Brüder“ von Reinold Beckmann begeisterte. Zum Abschluss präsentierte Christine Gerblinger ein Kinderbuch von Torben Kuhlmann, „Earhart – ein Mäuseabenteuer“, das sicherlich auch kleine Zuhörerinnen und Zuhörer fesselt.

Nach dieser Vielfalt an präsentierten Büchern entwickelten sich anregende Diskussionen. Der Austausch über die Inhalte und die persönlichen Eindrücke schuf eine lebendige Atmosphäre. So hat der Bücherherbst in Wertingen einmal mehr bewiesen, wie wichtig und bereichernd Literatur für die Gesellschaft ist. Wer die Veranstaltung verpasst hat, kann sich über die entsprechenden Bücher im Buchgeschäft beim Gerblinger informieren. (AZ)