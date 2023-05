Buntes Treiben auf dem Frühjahrsmarkt in Wertingen

Beim Markt und verkaufsoffenen Sonntag haben viele das schöne Wetter in der Innenstadt genossen. Kinder veranstalteten einen Flohmarkt und hatten Spaß in der Schweinchenbahn.

Am Marktsonntag schlenderten viele Besucherinnen und Besucher in Wertingen bei angenehmem Wetter durch eine Vielfalt von Ständen, die sich diesmal vom Maibaum am Marktplatz bis in die Laugnastraße zogen. Geboten war alles von Schokoladen-Früchten über Gewürze, Kleidung und Küchengeräten bis zu einem Kinder-Decken-Flohmarkt in der angrenzenden Mühlgasse.

Frühjahrsmarkt und verkaufsoffener Sonntag in Wertingen

Auch die altbekannte Schweinchenbahn war wieder im Einsatz, die seit Jahren ihren Dienst auf Wertinger Stadtfesten tut. Wenn man sich auf dem Markt umhörte, dann war nicht nur diese besonders für Kinder eine Attraktion, sondern auch die Freude unter allen Altersklassen groß, die belebte Innenstadt genießen und Bekannte wiedersehen zu können. Das zeigte sich unter anderem an den gut besuchten Cafés und Imbissständen, wo viele eine Pause vom Bummeln in der Frühlingssonne bei einem Kaffee oder einer Bratwurstsemmel in guter Gesellschaft genossen.