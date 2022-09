Busfahrer ist beim Start einer Klassenfahrt in Wertingen betrunken

Besorgten Eltern ist beim Start einer Klassenfahrt in Wertingen aufgefallen, dass der Busfahrer augenscheinlich angetrunken war. Zudem hatte der Bus einen Streifschaden.

Eine Klassenfahrt in die Niederlande sollte am Sonntag gegen 8.30 Uhr vom Landrat-Anton-Rauch-Platz in Wertingen starten. Dabei fiel besorgten Eltern laut Polizeibericht auf, dass der Busfahrer augenscheinlich angetrunken war. Eine Überprüfung durch eine hinzugerufene Streifenbesatzung ergab, dass der niederländische Busfahrer mit mehr als 0,5 Promille unterwegs war.

Staatsanwaltschaft ordnet eine Blutentnahme an

Zudem wurde am Bus ein Streifschaden festgestellt, der sich über die komplette rechte Seite zog. Eine Unfallörtlichkeit konnte der 48-jährige Busfahrer nicht benennen. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete eine Blutentnahme an, zudem wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Der Datenschreiber war nicht geeicht

Die Verkehrspolizei Augsburg las zudem den Datenschreiber des Omnibusses aus. Dabei wurde festgestellt, dass das Kontrollgerät nicht geeicht war. Gegen den Busfahrer sowie gegen das Busunternehmen werden nun zahlreiche Ermittlungen unter anderen wegen des Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs geführt. (AZ)