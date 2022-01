Wertingen-Buttenwiesen

12:00 Uhr

Ein Lehrgang für diejenigen, die helfen wollen

Plus Es soll ein neues Angebot geben. Für Mitglieder des Vereins ist der 40-stündige Kurs kostenlos.

Der demografische Wandel wird in den nächsten Jahren auch im Landkreis Dillingen immer deutlicher zu spüren sein: Die Bevölkerung wird insgesamt älter. So wird die Gruppe der Senioren ab 65 Jahre um 36,6 Prozent steigen. Zu diesem Ergebnis kam, wie kürzlich in unserer Zeitung sehr ausführlich berichtet, das Bayerische Landesamt für Statistik. Bayernweit wird erwartet, dass die Zahl der ab 65-Jährigen bis zum Jahr 2040 um 771.000 auf 3.49 Millionen steigen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen