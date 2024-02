Wertingen/Buttenwiesen

Rund um den Garten: Was vor dem Frühling erledigt werden kann

Die Frühlingssaison ist langsam am Erwachen. Was sich in den Gärtnereien in Wertingen und Buttenwiesen alles tut und welche Pflanzen bereits blühen.

Gartenschürze, Spaten und Kübel können jetzt langsam wieder zum Einsatz kommen. Dem bekannten Spruch „Wer ernten will, muss säen“ zufolge kann bereits jetzt damit begonnen werden, die ersten Pflänzchen einzusetzen. Zu erleben, wie selbst Eingepflanztes wächst und gedeiht, ist für jeden naturbegeisterten Menschen eine wahre Freude. So können schon im Februar viele Arbeiten rund um Garten, Gewächshaus oder Balkon erledigt werden. Wenn man durch den Gartenmarkt Reiter in Wertingen läuft, kann man bereits die ersten Frühlingsblüher im Kalthausbereich erblicken. Auf dem Freigelände herrscht noch Leere, die zusammengestellten Bäume sind noch eingewintert. Ende Februar, Anfang März erwacht dann wieder der Frühling und die Baumschule wird zum Leben erweckt. Im Februar gibt es im Garten bereits einiges zu tun „Bereits Ende Februar kann die Aussaat beginnen. Jetzt ist bereits die Vorzuchtzeit der Jungpflanzen, beispielsweise von Gurken, Tomaten oder Paprika“, so die 41-jährige Stefanie Reiter, eine der Geschäftsführerinnen vom Gartenmarkt Reiter in Wertingen. Wenn die Temperaturen noch zu kalt sind, kann man die Jungpflanzen auf die Fensterbank im Haus stellen und bei idealem Wetter ins Gewächshaus bringen. Dies empfiehlt Stefanie Reiter jedoch erst nach den Eisheiligen, wenn die Nächte wieder frostfrei sind. Im Obstgarten sollte man an den Baumschnitt denken, einen frostfreien Tag abwarten und schon kann gestartet werden. Auch das Team bei Garten Reiter ist momentan hauptsächlich bei Kunden zum Zurückschneiden von Hecken, Sträuchern und Bäumen. Daneben sollten Johannisbeer-, Stachelbeer- oder Himbeersträucher jetzt ihren Schnitt bekommen. Dabei ist wichtig, alte Triebe herauszuschneiden, damit die jungen nachtreiben können. Bei den Stachelbeeren ist es besonders empfehlenswert, gegen Mehltau vorzubeugen, indem man die Triebspitzen wegschneidet. Falls jemand einen Pfirsichbaum hat, sollte man ein gutes Auge für die Kräuselkrankheit haben. In vielen Gärten blühen jetzt auch die ersten Schneeglöckchen und Krokusse, welche an niedrige Temperaturen gewöhnt sind. Auch wenn sie nach einer frostigen Nacht etwas umkippen, stehen sie nach dem ersten Sonnenschein ganz von allein wieder auf. Im Passiflora in Buttenwiesen zeigt Florian Kratzer viele bunte Frühblüher. Foto: Kratzer Wenn es mild wird und die Forsythie langsam zu blühen anfängt, dann beginnt die richtige Gartensaison. Dann ist es Mitte, Ende März. Das ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, um alle Stauden und Rosen zurückzuschneiden und zu düngen. „Zudem ist der Rasen durch die Wettereinflüsse im Winter etwas gestresst und strapaziert“, erklärt Reiter. Er sollte gedüngt werden, damit er die Chance hat, kräftig anzuwachsen. Mit dem Vertikutieren sollte man im März eher noch abwarten. Lesen Sie dazu auch Naturschutz Plus Blumenwiesen und Bienenweiden: Reicht das für mehr Artenschutz?

Ratgeber So machen Sie Ihren Garten fit für den Frühling Ein ganz anderes Thema ist der Buchsbaumzünsler. Um die momentane Jahreszeit ist der Schädling noch nicht aktiv. Je nachdem, wie schnell die Temperaturen steigen, kann dieser ab Mitte oder Ende April wieder in den Gärten zuschlagen. „Das ist wie mit einer Grippewelle. Man kann nicht zu hundert Prozent voraussagen, dass der Zünsler wieder Unfug treibt, aber es ist wahrscheinlich“, meint Reiter. Man kann vorbeugen, indem man die Gespinste bereits jetzt entfernt. „Zu Frühlingsbeginn ist dies eine der ersten Maßnahmen, um zu versuchen, den Buchs zu erhalten“, so die Gartenmeisterin. Gärtnereien in Wertingen und Buttenwiesen geben Tipps Auch der 46-jährige Florian Kratzer, Geschäftsinhaber von Passiflora in Buttenwiesen, ist Gärtnermeister und Florist aus Leidenschaft. Auf 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche werden beispielsweise Pflanzen aus Eigenproduktion und ausgefallene Accessoires angeboten. In der alten Buttenwiesener Gärtnerei, die schon im Besitz seiner Eltern war und seit 100 Jahren existiert, produziert er einen Teil seiner großen Pflanzenauswahl, welche er im Passiflora zum Verkauf anbietet. In dem lichtdurchfluteten Geschäft kann man bereits eine bunte und farbenfrohe Vielfalt an Frühlingsblühern entdecken. Pflanzen aus eigener Produktion sind Primeln, Hornveilchen, Goldlack, Ranunkel und noch viele mehr. „Getopft werden diese Pflanzen bei uns bereits im August“, so Kratzer. Es ist jedoch sortenabhängig, wann sie zum Blühen kommen. Tage mit Sonnenschein und Wärme tragen natürlich zum Wachstum bei. Blühende Zwiebelpflanzen sind zum Beispiel aktuell Narzissen, Hyazinthen, Tulpen und Krokusse. Wertingen macht's vor: Bäume pflanzen statt fällen „Je nach Wetter können Kunden Mitte Februar beispielsweise mit den ersten Salatpflanzen, wie Kopfsalat und Lollo Rosso, Kohlrabi-und Rettichpflanzen im Gewächshaus loslegen“, so der Florist. Für daheim empfiehlt er derzeit auch die Schnittarbeiten an den Bäumen, Rosensträuchern und Ziergräsern. Zudem sollte man damit beginnen, im eigenen Garten sauberzumachen und etwa Laub zu entfernen. Die Pflanzen, die bei Passiflora demnächst getopft werden, sind bereits Sommerpflanzen, wie Geranien, Betunien, Fuchsien und noch viele mehr. Auf die Frage, wann es wieder Erdbeerpflanzen zum Kaufen gibt, antwortet er: "Ab März gibt es wieder Erdbeerpflanzen und viele fruchttragende Kleinsträucher mit Johannisbeeren, Brombeeren und Himbeeren."

