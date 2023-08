Wasser im Keller, Straßen überschwemmt: Unwetter trifft Wertingen

Starker Regen hat in Wertingen, Roggden und Buttenwiesen am Donnerstagabend einige Straßen und Keller unter Wasser gesetzt. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

In Wertingen sind während des Unwetters am Donnerstagabend einige Keller vollgelaufen – unter anderem der des Wertinger Kinos. Dieser ist nach Angaben des stellvertretenden Feuerwehr-Kommandaten Johannes Friedrich jedoch mittlerweile wieder trocken. Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, wurde bei dem Gewitter ein Baum gespalten und entwurzelt, die Äste mussten von der Straße geräumt werden. Zudem hatte sich am Kreisverkehr in der Nähe des Freibades ein regelrechter Bachlauf gebildet.

Das Unwetter in Wertingen hat auch diesen Baum in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Cordula Homann

Besonders betroffen ist der Ortsteil Roggden. Dort wurden mehrere Straßen mit Wasser und Schlamm überschwemmt. Die Anwohner hätten sich nach den Erfahrungen des massiven Starkregens im Jahr 2021 jedoch gut vorbereitet. Auch die zwei neuen Überlaufbecken am Marienfeld erfüllten ihren Zweck.

12 Bilder Das Unwetter in und um Wertingen in Bildern Foto: Cordula Homann

Auch Buttenwiesen und Binswangen sind nach Angaben der Polizei betroffen. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Wertingen, Roggden-Hett, Binswangen, Thürheim und Buttenwiesen. (AZ)

