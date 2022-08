Wertingen und Buttenwiesen freuen sich auf den Radelspaß

10.000 Menschen werden am Wochenende 10./11. September in der Zusamstadt erwartet. Alle wichtigen Infos gibt es jetzt auf einem Flyer.

Die "freundliche Anfrage", ob die Stadt Wertingen bereit für den Radelspaß sei, beantwortete Bürgermeister Willy Lehmeier selbstverständlich mit Ja. "Dafür brauchte es keine Überredungskunst", sagt er. "Wann bekommst du schon 10.000 Leute in die Stadt." Und auch Buttenwiesens Zweite Bürgermeisterin Johanna Eser-Weidel, die derzeit urlaubsbedingt Hans Kaltner im Amt vertritt, begrüßt die Veranstaltung am Wochenende 10. und 11. September. "Vielleicht machen sich so mehr auf den Weg und gehen zum Wählen", hofft sie mit Blick auf die Bürgermeisterwahl, die am gleichen Sonntag in Buttenwiesen stattfindet.

Alle Radeltouren starten und enden in Wertingen

Erstmals ist der Radelspaß in diesem Jahr zu Gast in Wertingen, sprich alle Touren starten und enden in der Zusamstadt. Ebenso findet hier im Schlossgelände eine große Zentralveranstaltung statt. So startet am Samstag um 15 Uhr die Radelspaß-Band Fizz und sorgt mit bekannten Rock-, Pop- und Jazzsongs sowie Eigenkompositionen für Stimmung. Mit der Gloinen Gaudib'setzung und traditioneller Blasmusik wie Stimmungsklassikern geht es gegen 16 Uhr weiter. In die große Party-Nacht startet Wertingen mit seinen Besuchern und Besucherinnen dann mit Meine Lieblingsband ab 19 Uhr. Die Band und ihr einzigartiger Sound versprechen einen tollen Spätsommerabend unter freiem Himmel. Kulinarisch versorgt werden die Gäste von Wertingens Vereinen und Gastronomen.. Der Eintritt zur Warm-Up Party ist frei. Spenden gehen an die „Kartei der Not“, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Und auch am Sonntag gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm zu den Radel-Touren auf dem Gelände rund um das Wertinger Schloss. Von 10 bis 18 Uhr stehen vielerlei Mitmachaktionen sowie ein Gesundheitsmarkt mit zahlreichen Ständen auf dem Programm. Und auch die Radelspaß-Band Fizz wird erneut für Unterhaltung sorgen.

Am Samstag können alle schon die Radstrecken in Richtung Wertingen testen

Doch nun zu dem, um was es an dem Wochenende grundlegend geht - dem Spaß am Radeln. Bereits am Samstag können alle schon mal die Strecken ausprobieren, beispielsweise mit dem Fahrrad in die Wertinger Innenstadt radeln. Am Sonntag werden alle drei geplante Runden von 10 bis 18 Uhr für den motorisierten Verkehr - bis auf Anwohner und Anwohnerinnen - gesperrt sein.. Wer mitradeln will, kann prinzipiell starten, wann und wo er oder sie will. Die Routen sind mit dem Schriftzug „Donautal-Radelspaß“ im Einbahnverkehr ausgeschildert.

Grüne Schilder stehen dabei für die AOK-Familienrunde, die 14 Kilometer misst und von Wertingen über Roggden, Laugna und Gottmannshofen zurück in die Zusamstadt führt. Die Strecke Donautal-M - gekennzeichnet mit blauen Schildern - geht in 34 Kilometern von Wertingen nach Zusamaltheim, Zusamzell, Emersacker, Laugna, Gottmannshofen und zurück nach Wertingen. Und auf der roten Strecke Donautal-L umrunden die Radler und Radlerinnen auf 56 Kilometer entlang der Donau und Zusam das Donauried. Von Wertingen geht es dabei über Hirschbach und Lauterbach zur Bäldleschwaige und weiter über Gremheim und Höchstädt zurück nach Wertingen. Gefahren wird überall auf asphaltierten und geschotterten Wegen, die sich weniger für Rennräder, am besten für Trekkingräder oder Mountainbikes eignen.

Kulinarische und kulturelle Genüsse auf den Wegstrecken

Zum 16. Mal organisiert Donautal-Aktiv mittlerweile den Radelspaß. Im Laufe der Zeit haben sich viele Radlergruppe zusammengefunden, die gemeinsam - mit entsprechenden T-Shirts und Namen - unterwegs sind. Für sie bieten sich spaßige Gruppenwettbewerbe. Doch nicht nur dafür gibt es an den Wegstrecken eigene Haltepunkte. Auch für kulinarische und kulturelle Genüsse ist auf allen Strecken vieles geboten.

Ab sofort stehen Flyer mit allen wichtigen Informationen zum diesjährigen Radelspaß zur Verfügung. Foto: Donautal-Aktiv

Damit die Menschen - aller Altersklassen und körperlicher Fitness - bereits jetzt planen können, wie sie an dem Großereignis teilnehmen, gibt es einen kostenlosen Flyer. Der liegt mittlerweile bei zahlreichen Banken, Rathäusern, Radgeschäften, Biergärten und Gastwirtschaften im Dillinger Landkreis und den Nachbarlandkreisen aus. Rund 22.000 Exemplare werden Ende August beziehungsweise Anfang September über ausgewählte amtliche Mitteilungsblätter direkt an die Haushalte verteilt. Außerdem kann die Broschüre über die kostenlosen Radelspaß-Hotline 0800/4772001 oder per E-Mail an info@donautal-aktiv.de bestellt werden, heißt es in einer Pressemitteilung von Donautal-Aktiv.

Der Radelspaß bringt neues Publikum nach Wertingen

"Der Radelspaß wird unsere Stadt den Leuten sympathisch machen", ist sich Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier sicher. Neben denen, die traditionell zu Festen und Ereignissen in die Zusamstadt kommen, werde die Veranstaltung auch neues Publikum anziehen. "Damit erarbeiten wir uns einen Namen und Menschen, die später erneut Wertinger Geschäfte und Gastronomiebetriebe aufsuchen."