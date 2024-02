Wertingen

18:00 Uhr

Christoph Denzel ist seit 40 Jahren im Familien-Holzhandel tätig

Plus Der Inhaber von Holz Denzel in Wertingen blickt auf 40 Jahre im Wandel zurück. Wie sich seine Firma entwickelt hat und welche Herausforderungen es gibt.

Von Laura Gastl

Als Alois Denzel 1938 in Wertingen ein großes Anwesen für 120.000 Reichsmark kaufte, hatte er es eigentlich nur auf die darauf befindliche Mühle abgesehen. Das kleine Sägewerk und die elf Hektar Landwirtschaft waren lediglich Beifang für den Müllermeister. Hätte er in die Zukunft blicken können, hätte er gewusst, dass seine Nachfahren einmal von dem großen Grundstück profitieren werden – denn Holz braucht Platz und ist das Material, worum sich im Holzgroßhandel Denzel alles dreht.

Alois Denzels Enkel Christoph Denzel ist heute Inhaber des Familienunternehmens in Wertingen. Seit 40 Jahren ist er in der Firma. Der 58-Jährige blickt auf vier Jahrzehnte im stetigen Wandel zurück, hat ein Wachstum von etwa 40 auf über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter miterlebt. Heute ist Holz Denzel ein Holzgroßhandel, der Kunden aus Handwerk und Industrie in einem Umkreis von 100 Kilometern rund um Wertingen beliefert. Zum Sortiment gehören Holzwerkstoffe wie Hobelware und Schnittholz, für Dämmungen und Türen, Wände und Böden.

