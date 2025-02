Dachskinderverein will auch in Wertingen präsenter sein

Der Verein Dachskinder setzt sich seit vielen Jahren mit Herz und Engagement für Familien mit schwerstmehrfachbehinderten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein. Seit Februar 2025 gibt es nun ein neues Projekt: die Samstagsbetreuung. Einmal im Monat können die Kinder an einem Samstag zur Betreuung kommen und die Eltern die so dringend nötige Pause einlegen, um neue Kraft zu schöpfen. Jetzt soll das Angebot auch in Wertingen noch bekannter werden und Familien neue Möglichkeiten eröffnen.

In der täglichen Arbeit mit den betroffenen Familien habe sich gezeigt, heißt es in einer Pressemitteilung, dass diese oft mehr Unterstützung benötigen als die reguläre Entlastungspflege. „Deshalb möchten wir den Familien zukünftig eine Samstagsbetreuung anbieten, damit sie sich einmal im Monat ‚freinehmen‘, ein wenig Kraft tanken und eine kleine Auszeit im belastenden Pflegealltag nehmen können“, erklärt Angela Jerabeck, die Vorsitzende des Vereins.

Samstagsbetreuung in den Räumen des Dominikus-Ringeisen-Werks in Meitingen

Die Samstagsbetreuung wird an festen Terminen einmal im Monat stattfinden und bietet den Familien die Gewissheit, dass ihre Kinder in besten Händen sind. Bis zu sechs Kinder werden an diesen Tagen von drei qualifizierten Fachkräften betreut. „Es ist uns wichtig, dass die Kinder in einer guten Umgebung mit gutem Fachpersonal betreut werden“, so Jerabeck weiter. Die Mitarbeiter des Vereins seien bestens geschult und bringen viel Fachwissen mit. Besonders die Kinderkrankenschwestern hätten Erfahrung in der Betreuung von Kindern mit schwersten Erkrankungen. Und die pädagogischen Fachkräfte ermöglichten den Kindern beispielsweise durch Ausflüge oder Spaziergänge die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Die Betreuung findet in den barrierefreien Räumen des Dominikus-Ringeisen-Werks in Meitingen statt. Interessierte Eltern können sich unter der Telefonnummer 08271/4264006 informieren und ihr Kind anmelden, um sich eine wohlverdiente Auszeit zu gönnen. (AZ)