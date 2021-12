Wertingen

vor 45 Min.

Damit die Tiere ein warmes Weihnachten haben

Plus Der Gnadenhof im Wertinger Ortsteil Possenried erhält eine riesige Spende an Buchenholz. Das Geld dafür kam in einem „Stream“ zusammen, der von einem professionellen Computerspieler veranstaltet wurde.

Von Benjamin Reif

Zunächst sieht es so aus, als stände die riesige Holzlieferung für den Gnadenhof in Possenried unter keinem guten Stern. Die Stange am Tor, die sich normalerweise einfach herausnehmen lässt, ist durch die klirrend kalte Nacht auch mittags noch festgefroren. Auch kochendes Wasser hilft nichts, die Stange muss mit einer Flex weggesägt werden. Dann schafft es der Lastwagen mit Ach und Krach, die rund zwölf Ster Scheitholz abzuladen – allerdings landet ein bisschen was noch vor dem Hof.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen