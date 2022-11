Darüber wollen die Wertinger mit dem Rathauschef reden

Plus Verkehrsthemen beherrschten die Diskussionen bei der ersten Wertinger Bürgerversammlung im laufenden Jahr. Die Zusamstädter und ihr Bürgermeister präsentierten sich redefreudig.

Viele Wertinger ließen es sich nicht nehmen, der Verwaltung rund um Bürgermeister Willy Lehmeier (Freie Wähler) einige ihrer Gedanken direkt mitzuteilen. Die Auftaktveranstaltung der Bürgerversammlungen am Dienstag für die Wertinger Kernstadt war ordentlich besucht. Der Rathauschef wie die Besucherinnen und Besucher präsentierten sich in Redelaune.