Wertingen

18:03 Uhr

Wegen Gewalttat: Sicherheitsleute sperrten kurzzeitig das Wertinger Volksfest

Am Samstag kam es in Wertingen in der Nähe des Volksfestes zu Gewalt – deshalb wurde kurzzeitig ein Einlass-Stop ausgerufen.

Von Benjamin Reif Artikel anhören Shape

Am Samstag kam es auf dem Volksfest in Wertingen kurzzeitig zu einem Einlass-Stop, was viele Gäste verwunderte. Der Grund war eine Gewalttat in der Nähe.

Themen folgen