Das alles kann man mit Sauerkirschen machen

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten klärt über eine Frucht auf, die an tausenden Bäumen im Landkreis Dillingen wächst: die Weichsel.

Vor 60 Jahren waren es noch mehr als 30.000 Weichselbäume, die im Landkreis Dillingen gezählt wurden. Seither ging der Bestand um 75 Prozent zurück, wie Fachleute schätzen. Damit dürften heute im Kreis Dillingen nur mehr sieben- bis achttausend Weichselbäume stehen. Manfred Herian hat sich in einem Beitrag für die Landgartenschau 2021 in Ingolstadt mit der Schwäbischen Weinweichsel beschäftigt. Der ehemalige Kreisfachberater für Gartenbau und Landespflege führt die Intensivierung der Landwirtschaft und die preisgünstigen Sauerkirschenimporte als Gründe für das schleichende Verschwinden der Weichselbäume in Nordschwaben an.

Südlich der Donau wachsen die meisten Weichseln

Herian zufolge waren die vielen Weichselbäume nicht gleichmäßig über den gesamten Landkreis Dillingen verteilt. Sie standen vor allem in zwei Anbaugebieten im tertiären Hügelland südlich der Donau und am Südrand der Schwäbischen Alb. In diesen Gebieten prägten die Weichselbäume sogar den Charakter der Landschaft. Mit Blick auf die Billigimporte hat sich die arbeitsintensive Bewirtschaftung der Weichselbestände für die Landwirte jedoch immer weniger gelohnt, die Schwäbische Weinweichsel verschwand mehr und mehr aus der nordschwäbischen Kulturlandschaft. Restbestände gibt es noch in den Hausgärten, wo die Schwäbische Weinweichsel aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften immer noch geschätzt wird. Mit dem Förderprogramm „Streuobst für alle“ unterstützt das Bayerische Staatministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die Neuanpflanzung von Streuobstbäumen in Bayern.

Laut Herian findet sich die älteste Aufzeichnung über Weichselkulturen in unserem Raum in einer Statistik der Grafen Fugger zu Glött aus dem Jahr 1807. Dort wird die Schwäbische Weinweichsel als gewinnbringende Obstsorte angeführt – falls ihr Gedeihen nicht durch Nachtfröste im Frühjahr oder starke Winde beeinträchtigt wird. Herian beschreibt die Weinweichsel als ein Gemisch aus vielen, teils heute noch vorhandenen Weichseltypen. In der 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden daraus besonders großfruchtige, dunkel gefärbte und gesunde Typen für den Anbau ausgelesen. Einige dieser Auslesen haben sich in Privatgärten und Baumschulen erhalten.

Brigitte Steinle vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen bedauert den Rückzug der Weichsel aus der traditionellen Kulturlandschaft. Die Diplomökotrophologin und Leiterin des Bereichs Landwirtschaft am AELF wirbt bei den Verbrauchern dafür, dieser gesunden Frucht wieder eine größere Wertschätzung entgegenzubringen. Weichseln – sie werden auch Sauerkirschen genannt – enthalten die Vitamine A, B1, B2, C und E. Ihr Verzehr kann im menschlichen Körper Entzündungen und Schmerzen hemmen und durch das Ankurbeln von Ausscheidungen den Harnsäurewert senken, erklärt Steinle. Dadurch leisten Weichseln einen wertvollen Beitrag zur Therapie von Gicht, erhöhten Harnsäurespiegeln und entzündungsbedingten Erkrankungen wie Arthritis.

Die Sauerkirsche hilft bei Schlafstörungen

Auch Menschen mit Schlafstörungen kann die Weichsel mit ihrem natürlichen Gehalt an Melatonin helfen. Ein einziges Gramm Sauerkirsche enthält bis zu 13,5 Nanogramm dieses Stoffs. Trinken Sportler regelmäßig Sauerkirschensaft, können sie damit Muskelkater oder Muskelerschöpfung reduzieren. Sogar für die Schlaganfall- und Osteoporoseprävention sollen Weichseln nützlich sein, so Steinle. Es gebe also Gründe genug, der Weichsel wieder mehr Geltung in der regionalen Lebensmittelproduktion zu verschaffen und ihr einen besonderen Platz in der gesunden Ernährung einzuräumen.

Monika Weber, Fachlehrerin für Küchenpraxis am AELF Nördlingen-Wertingen, hat dafür passende Weichselrezepte parat:

So gehen Weichselnudeln (rationelle Methode) - man braucht dafür: Einen Hefeteig und rund 500 Gramm Weichseln. Wenn zu wenige Weichseln oder zu viel Weichselsaft vorhanden ist, kann man alternativ auch 250 Milliliter Saft mit zwei Esslöffel Stärkemehl und zwei Esslöffeln Zucker andicken. Zum Backen braucht man noch 60 Gramm Butter, ein Vierteleigelb und einen Esslöffel Milch. Und so geht es: Hefeteig herstellen (etwas vom Eigelb zur Seite stellen), gehen lassen. Teig zu einer möglichst großen viereckigen Platte auswellen, Vierecke einteilen und ausrädeln. Auf jedes Viereck ein bis zwei Löffel Weichseln setzen mit einem Teelöffel Zucker. Vierecke wie Rouladen aufrollen, dabei Ränder einschlagen. Butter in der Auflaufform zergehen lassen. Weichselnudeln in die Form setzen, dabei in der Butter wenden, nochmal kurz gehen lassen, mit Eigelb bestreichen. Backzeit: 25 bis 30 Minuten bei 175 Grad Umluft.

Für einen Weichselkuchen mit Saftguss braucht man: 200 Gramm Mehl, 150 Gramm Margarine, 150 Gramm Zucker, drei Eigelb, ein Esslöffel Rum oder Weinbrandt, ein Esslöffel Kakaopulver, ein Teelöffel Zimt, zwei Teelöffel Backpulver, ein Glas Weichseln. Für die Nussschicht: Drei Eiweiß, eine Prise Salz, 100 Gramm Zucker, 100 Gramm gemahlene Haselnüsse, eine Packung klaren Tortenguss, einen Esslöffel Zucker und einen Viertelliter Kirschsaft. So geht es dann: Einen Rührteig herstellen (all-in-Methode) und in eine gefettete und bemehlte Springform streichen, dabei am Rand den Teig etwas hochstreichen. Einen Esslöffel Semmelbrösel sowie die abgetropften Weichseln/Sauerkirschen darauf verteilen. Eiweiß steifschlagen, Zucker unterrühren, Nüsse unterheben und auf Kirschen verteilen.Backzeit: 35 bis 40 Minuten bei 175 Grad Umluft. Tortenguss mit einem Viertelliter Saft herstellen und auf den abgekühlten Kuchen verteilen.

Ein erfrischender Genuss an heißen Sommertagen ist der Weichselkuchen mit Saftguss. Foto: Monika Weber, aelf

Für Weichsellikör braucht man: 1 Kilo Sauerkirschen, 400 Gramm Zucker, eine Vanillestange, 700 Milliliter Wodka. Die Weichseln waschen, entsteinen und mit dem ausgetretenen Saft in ein vorbereitetes Glas geben. Den Zucker, die halbierte Vanillestange sowie den Alkohol darüber geben, die Kirschen sollen bedeckt sein. Einige Wochen durchziehen lassen, abseihen. (AZ)