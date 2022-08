Wertingen

vor 21 Min.

Das alteingesessene Reformhaus Bühlmeier schließt

Nur noch wenige Tage hat das alteingesessene Reformhaus Bühlmeier in der Wertinger Mühlgasse geöffnet. Viele Stammkunden genießen es, nochmals dort einzukaufen, bevor es endgültig schließt.

Plus Von der einstigen vierköpfigen Familie ist nur die jüngste Tochter in dem Wertinger Geschäft übriggeblieben. Ihr liegt viel daran, einen guten Abschluss mit den vielen Stammkunden zu finden.

Von Birgit Alexandra Hassan

Noch hat es geöffnet, doch das Ende naht. Das alteingesessene Wertinger Reformhaus Bühlmeier in der Mühlgasse, direkt gegenüber dem Kino, schließt Anfang kommenden Monats. Für die 58-jährige Andrea Bühlmeier ist es traurig und gleichzeitig befreiend. Die Entscheidung hat sie letztendlich kurzfristig Anfang August getroffen. Um den langjährigen treuen Stammkunden gerecht zu werden, rief sie in den vergangenen Wochen viele persönlich an, um ihnen die Chance zu geben, noch ein letztes Mal "beim Bühlmeier" einzukaufen.

