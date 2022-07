Wertingen

16:00 Uhr

Das dritte Projekt in der Wertinger Alemannenstraße

Ein Baugerüst steht in einem Neubaugebiet an einem Rohbau.

Plus Sie verbindet lediglich den Marktplatz mit der Industriestraße. Doch sie ist extrem beliebt bei Investoren in der Zusamstadt:Der Unternehmer Ulrich Reitenberger plant hier ein großes Wohnbauprojekt – und ist damit in bester Gesellschaft.

Von Benjamin Reif

Eine Straße, und gleich drei Großbauprojekte. In der Wertinger Alemannenstraße wird derzeit schon fleißig auf zwei Großbaustellen gebaut. Doch gegen Ende des Jahres wird noch eine dritte hinzukommen. Bauherr ist Ulrich Reitenberger – und der hat noch mehr vor in der Zusamstadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen