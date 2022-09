Das Gitarrenfestival Wertingen steht in den Startlöchern

Plus Flamenco, Pop, Klassik: Das elfte Internationale Gitarrenfestival Wertingen bringt einmal mehr Stars der Gitarrenszene nach Schwaben.

Das diesjährige internationale Gitarrenfestival Wertingen bringt erneut die ganze Bandbreite dieses Instruments auf die Bühne. Das Festivalwochenende, mit vier öffentlichen Konzerten vom Freitag, den 14. Oktober, bis Sonntag, 16. Oktober, in der Stadthalle Wertingen wurde auch dieses Jahr von Johannes Tonio Kreusch geplant. Vor elf Jahren begann sein Engagement, als er damals von Festivalinitiatorin Bärbel Schön gefragt wurde, ob er die künstlerische Leitung eines Internationalen Gitarrenfestivals in Wertingen übernehmen möchte. "Ich war gleich begeistert von der Idee."