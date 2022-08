Das ist alles beim Stadtfest in Wertingen geboten

Vier Tage lang verwandelt sich die Innenstadt in eine Partymeile. Zum Auftakt gibt es eine kleine Panne.

Trommelwirbel, Böllerschüsse und gute Laune. Schwungvoll startet am Freitagabend das Wertinger Stadtfest. Nur zu Beginn gibt es eine kleine Panne. Als Bürgermeister Willy Lehmeier das erste Fass anzapfen will, geht der Plastikhahn kaputt. Doch rasch ist für Ersatz gesorgt und der Gerstensaft fließt.

Eine kleine Panne gibt es beim Anzapfen: Bürgermeister Willy Lehmeier holt soviel Schwung, dass der Plastikhahn bricht. Foto: Elli Höchstätter

Die Böllerschützen verkünden mit lauten Schüssen den Start des Wertinger Stadtfestes, das in diesem Jahr nach der Corona-Zwangspause im XL-Format gefeiert wird. Heuer wird nicht nur an drei, sondern an vier Tagen in der Innenstadt ein abwechslungsreiches Programm geboten.

In Wertingen gibt es beim Stadtfest zwei Bühnen

Kurz nach der offiziellen Eröffnung, die von Marion Buk-Kluger moderiert wird, füllt sich die Wertinger Partymeile mit den beiden Bühnen am Marktplatz und an der Zusaminsel. Eine von den Tausenden, die sich die große Party nicht entgehen lassen will, ist Katharina Hammelmeir aus Wertingen. Sie sagt: „Endlich mal wieder raus mit den Kindern, was Leckeres essen und Bekannte treffen.“

Die Handballer des TSV Wertingen sorgen beim Stadtfest für gute Laune und leckere Getränke in der Reggae-Lounge. Foto: Elli Höchstätter

Den Stadtfest-Freitag eröffnet bei sommerlichen Temperaturen die Musikkapelle Wörnitzstein und die Gruppe „Meine Lieblingsband“. Insgesamt werden 14 Gruppen, DJs, Bands und Künstler sowie Künstlerinnen innerhalb der vier Tage die Zusamstadt rocken. Kulturreferent Frieder Brändle hat aus der Veranstaltung ein Festival gemacht.

Die Stimmung bei den Scharen von Gästen ist heiter. Auch bei Hedi und Hans Kick aus Wertingen. Sie schätzen vor allem die Gemütlichkeit und das Miteinander.

Großer Kinder- und Familientag

Bürgermeister Willy Lehmeier hofft beim Bieranstich auf ein friedliches Fest und natürlich auf hervorragendes Wetter. Beim Stadtfest sollen nach Wunsch der Organisatoren alle Generationen berücksichtigt werden. Als Schul- und Familienstadt hat Wertingen daher erneut – nach 2019 in kleinerer Form – den Kinder- und Familientag mit vielen Angeboten am Sonntag noch umfangreicher aufgelegt. Am Montag zeigt die Stadt beim „Alle-zusammen-Tag“ und einem großen Inklusionsprojekt in Kooperation mit der Lebenshilfe und Street-Art-Künstlerin Franziska Schißler, wie bunt sie sein kann und ist. So sieht das Programm in den folgenden Tagen aus:

Samstag:

ab 17 Uhr Stadtfestbetrieb

ab 19 Uhr spielen die Bands „China Room“ (Marktplatz) und Kapfer&Kapfer (Zusaminsel)

Sonntag:

ab 10 Uhr Gottesdienst am Marktplatz

ab 11 Uhr Kinder-Fahrzeug-Segnung vor dem Pfarrheim

ab 11 Uhr Stadtfest-Betrieb

ab 11 Uhr Spiel und Spaß für Kinder

ab 11 Uhr Frühschoppen mit der Gruppe „was wois i“ (Marktplatz) und der Blaskapelle „Uns“ (Zusaminsel)

ab 11.30 Uhr Kaffee und Kuchen von den Freunden der Zusaminsel

von 14 bis 17 Uhr Deckenflohmarkt von Kindern für Kindern

ab 14.30 Uhr „Twin Taekwondo“ (Zusaminsel)

ab 19 Uhr „Volker Panitz - the guitar man“ (Marktplatz) und „Twice“ (Zusaminsel)

Montag:

ab 11 Uhr Frühschoppen mit der „Wertinger Blasmusik“ (Marktplatz)

ab 11 Uhr „The Beatles“ (Zusaminsel)

Inklusionsprojekt in der Mühlgasse mit einer Kreide-Mal-Aktion

ab 11 Uhr Spiel und Spaß für Kinder

ab 11.30 Uhr Kaffee und Kuchen von den Freunden der Zusaminsel

ab 15 Uhr Akkordeon Orchester Zusamtal (Zusaminsel)

ab 18 Uhr Jazztaste Bigband der Stadtkapelle Wertingen (Marktplatz)

ab 18 Uhr Raphael Wressnig & The Soul Gift Band (Zusaminsel)

23 Uhr Ende des Stadtfestes.