Das ist beim Aktionstag der Polizei in Wertingen alles geboten

Wie fühlt es sich an, einen Polizeihubschrauber zu fliegen? Beim Aktionstag der Polizei am Freitag in Wertingen können das Interessierte mit Hilfe eines Simulators erleben.

Plus Am Freitag ist beim Aktionstag der Polizei einiges geboten. Die Hundestaffel kommt, es gibt eine Kinderpolizeiwache, Infos zum Rad und vieles mehr.

Viele Polizisten und Polizistinnen werden am Freitag in Wertingen anzutreffen sein. Außerdem gibt es interessante Simulatoren, verschiedene Stände, Aktionen und Programmpunkte. Schon die Eröffnung wird eine Überraschung bieten. Ziel des ganzen ist: Die Wertingerinnen und Wertinger sollen "ihre" Polizei besser kennenlernen. Das war die Grundidee des Aktionstages am Freitag unter dem Motto "Wertingen bewegt sich sicher". Von 9 bis 16 Uhr ist in der ganzen Kernstadt alles Mögliche rund um das Thema Polizei und Sicherheit geboten.

Simulatoren Wer schon immer einmal wissen wollte, wie es sich anfühlt, einen Hubschrauber zu fliegen, hat dazu am Freitag Gelegenheit. Besucher und Besucherinnen können an diesem Tag in einen Hubschrauber einsteigen, den ersten Polizeihubschrauber Bayerns "Edelweiß". Dieser ist zu einem Simulator umgebaut worden. Ebenso kommt ein Überschlagssimulator der Verkehrswacht zum Einsatz. An anderen Simulatoren kann man an diesem Tag seine Reaktionsfähigkeiten testen - oder die Wirkung von Alkohol auf das eigene Handeln in anspruchsvollen Situationen, ebenso wie die Auswirkung, wenn man beim Autofahrer ein Handy nutzt.

An der Stadtmühle bieten die Beamten und Beamtinnen Aufklärung an. Der Ort ist nicht zufällig gewählt - die hofft, hier Besucherinnen und Besucher des Wochenmarktes sensibilisieren zu können. Unter dem Titel "Nicht mit meiner Oma" werden alle Interessierten über gängige Tricks von Dieben und Betrügerinnen aufgeklärt. Dafür werden die Wertinger Polizeikräfte von Kolleginnen und Kollegen der Dillinger unterstützt. Der Tag solle nicht nur dem Kennenlernen dienen, sondern auch der Prävention und Aufklärung. In lockerer Atmosphäre treffen sich Bürgerinnen und Bürger dagegen am Würfelbrunnen bei "Coffee with a Cop", also Kaffee mit einem Polizisten oder einer Polizistin. Ungezwungen geben hier die Beamten Einblicke in ihren Alltag, mit allen Facetten. Kinderpolizeiwache Ein spannendes Tagesziel dürfte die Zusamstadt an diesem Tag für Familien mit Kindern sein. Welches Kind schlüpft nicht gerne spielerisch in die Rolle eines Ordnungshüters? An diesem Tag dürfte das Erleben des Polizeiberufs deutlich realistischer ausfallen als daheim im Wohnzimmer. Am Marktplatz ist eine "Kinderpolizeiwache" eingerichtet, und zudem gibt es einen "Kettcar-Parcours" an der Stadthalle.

Ein Highlight dürfte zudem die um 14 Uhr stattfindende Vorführung der Diensthundestaffel sein. Feuerwehr Auch die Feuerwehr Wertingen ist am Aktionstag dabei und zeigt, wie Personen aus Unfallfahrzeugen befreit werden.

Zu sehen sein, wird an diesem Tag auch ein spezieller Präventionsanhänger, samit einem demolierten und einem kaputten Motorrad. Dazu gehören auch Videoleinwände, auf denen die Geschichte und die Folgen dieses Unfalles gezeigt werden, der sich 2019 in Neiderbayern ereignete. Fahrrad Der "Allgemeine Deutsche FahrradClub" ( ADFC ) informiert am Marktplatz zum Thema verkehrssicheres Fahrrad . Außerdem bietet der Club die Möglichkeit an, einen Fahrrad-Pass auszustellen und das Rad codieren zu lassen. Hintergrund: Codierte Fahrräder sind als Diebesgut schwerer zu verkaufen. Die Codierung ist daher effektiver Diebstahlschutz.

Der Tag soll dabei helfen, den Blick in der Bevölkerung für echte Gefahren zu schärfen, gerade im Verkehr. Angeregt und organisiert hat den Tag der neue Chef der Wertinger Polizeiwache, Polizeihauptkommissar Josef Mayer. habe sich ihm in seinen ersten Monaten als Schulstadt präsentiert. So sei die Idee nach einem Tag gereift, der neben der Begegnung auch die Gefahrenprävention im Verkehr im Fokus hat. Die Stadt ist in der Organisation dabei und unterstützt den Tag nach Kräften. Ehrenamtlich im Einsatz sind Mitarbeitende des . Straßensperrung Der Verkehr in der Wertinger Innenstadt selbst wird an diesem Tag eingeschränkt und mehrere Straßen werden gesperrt. (mit br)

