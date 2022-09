Das ist das Rahmenprogrumm rund um den Wertinger Radelspaß

Im Heimatmuseum gibt es zum Donautal-Radelspaß eine Sonderausstellung. In Laugna und Rischgau freuen sich die Verantwortlichen der Bürgerhäuser auf Besucher.

Zum Donautal-Radelspaß am Samstag, 10., und Sonntag, 11. September, rund um Wertingen gibt es eine besonders schöne Randnotiz. Seit zehn Jahren kommen bayrische Radsportfreunde nach Marzahn-Hellersdorf und bestreiten gemeinsam mit dem Städtepartnerschaftsverein Lauingen/Bayern Radtouren durch Berlin und Brandenburg, heißt es in einer Mitteilung an unsere Zeitung.

Erstmalig sei es nun gelungen, Radsportfreunde aus Marzahn-Hellersdorf an den Start in Bayern zu bringen. Angeführt wird die kleine Delegation von Werner Mechau, stellvertretender Vorsitzender des Vereins TSV Marzahner Füchse und seiner Ehefrau, die seit vielen Jahren die Finanzen des Vereins verantwortet. Nicht fehlen darf Horst Löser, der seit Jahrzehnten ehrenamtlich für beide Vereine unterwegs ist und auch die Reise nach Bayern maßgeblich organisiert hat und weitere Berliner.

Auch Berliner Radler sind beim Wertinger Radelspaß am Start

Am Sonntag, dem 11. September 2022, heißt es für Radfreunde also wieder "rauf auf den Sattel und in die Pedale treten". Der Donautal-Radelspaß ist das Radler-Highlight in Schwaben. Radelspaß steht für: Viele gut gelaunte Leute treffen und sich nach Lust und Laune auf den gesperrten Strecken und begeben sich auf Tour – egal wie weit und von welchem Startpunkt aus. Jeder bestimmt sein Pensum zwischen 10 und 18 Uhr auf den zwei ausgeschilderten Strecken selbst.

Dazu gibt es entlang der Strecke zahlreiche lohnenswerte Zwischenstopps mit Verpflegung und Rahmenprogramm. Dabei ist etwa da Bürgerhaus Laugna, wo man ein kühles Bier in Begleitung von zünftiger Blasmusik der Laugnataler Musikanten genießen kann. Das Bürgerhaus-Team serviert dazu Angus-Burger vom Direktvermarkter Christoph Kunad. Zu einer süßen Rast mit Kaffee & Kuchen laden auch die Laugnaer Zuckerbäckerinnen mit vielen selbst gebackenen köstlichen Kuchen und Torten ein. Auf die kleinen Besucher wartet dort derweil als besondere Attraktion ein Ritt auf einem Tigerenten-Rodeo. Ebenso öffnet die örtliche Schnapsbrennerei im Keller des Bürgerhauses ihre Tore und kann von Interessierten besichtigt werden.

Rahmenprogramm beim Radelspaß: Leckere Burger als Wegzehrung

Im Bürgerhaus in Rischgau bewirtet der Schützenverein "Ritter-Kunz" die hungrigen und durstigen Radler. Am Samstag werden Getränke, Kaffee und Kuchen angeboten, am Sonntag gibt es ab 11 Uhr Delikatessen wie Grillbraten oder Ritter-Burger. Außerdem gibt es für die Kleinen einen Spielplatz und das Kinder-Armbrustschießen ist aufgebaut. Auch bietet der Jugendleiter Markus Eisenhofer an beiden Tagen ein Schnupperschießen mit dem Lichtgewehr für Jung und Alt an.

Im Wertinger Heimatmuseum, untergebracht im Schloss, gibt es am Sonntag dagegen einen Schmankerl-Termin für geschichtliche Interessierte. Dort ist von 11 bis 17 Uhr Tag der offenen Tür, inklusive Sonderausstellung unter dem Motto: "Vom Holzfahrrad aus dem Jahr 1902 bis zum Bambusfahrrad heute". Geboten ist eine kleine Ausstellung von Fahrrädern im Eingangsbereich des Wertinger Schlosses. Hier kann man die Entwicklung des Fahrrades studieren. Das älteste Rad im Heimatmuseum stammt aus dem Jahr 1902. Das Besondere an diesem Fahrrad ist, dass ein Teil des Rahmens sowie die Schutz-"Bleche" aus Holz gefertigt sind. Auch die vordere Felge besteht aus Holz. Ein Material, das heute beim exklusiven Fahrradbau wieder Verwendung findet und angesagt ist. Auffallend ist auch das damals übliche Vorderlicht eines Fahrrades: eine Azetylengas-Laterne, die mit Karbid betrieben wurde.

Eine Sonderausstellung im Wertinger Heimatmuseum

Eine Füllung spendete zwei Stunden Licht. Mit einem ähnlichen Rad unternahm der Wertinger Kaufmannssohn Carl Seiler im Jahr 1900 seine 2520 Kilometer lange Reise über Tübingen, Straßburg, Basel, Genf, Lyon, Marseille, Genua und Vicenza bis Venedig. Von dort radelte Seiler über den Brenner und München nach Wertingen zurück. Die jüngsten ausgestellten Fahrräder sind Leihgaben: ein Tandem aus den 1980ern, ein Lastenfahrrad und ein Fahrrad mit Bambusrahmen aus dem Jahr 2017. Das Fahrrad aus Bambus wurde selbst zusammengebaut, eine genaue Beschreibung der einzelnen Arbeitsschritte liegt in der Ausstellung aus.

Wer noch mehr über Heimatgeschichte, kann am Sonntag außerdem das Wertinger Ofenmuseum besuchen, das von 14 bis 17 Uhr seine Türen in der Äußeren Kanalstraße 3 öffnet. Anton Stehle freut sich hier auf Besucherinnen und Besucher. Und wer etwas Gutes tun will, macht bei der Aktion der DKMS am Schloss mit und wird potenzieller Spender beziehungsweise potenzielle Spenderin von Stammzellen.