Wertingen

vor 17 Min.

Das ist der neue Polizeichef in Wertingen

Plus Die Polizei in Wertingen hat einen neuen Leiter. In der Zusamstadt genießt der neue Polizeichef Josef Mayer, dass jeder Tag anders aussieht und er flexibel bleiben muss.

Von Birgit Alexandra Hassan

Seit gut einem Monat leitet Josef Mayer die Polizeistation Wertingen. Am Ende eines langen Arbeitstages findet er endlich Zeit für ein Gespräch. Und er strahlt. Wertingen gefällt ihm. Der 42-Jährige schätzt die vielseitigen Aufgaben und die Flexibilität, die es dafür von ihm braucht. "Ich genieße, in die Arbeit zu gehen und nicht zu wissen, was auf mich zukommt." So wie an diesem Tag.

Um 7.15 Uhr macht sich die Wertinger Polizeistreife auf den Weg

Als Chef fahre er nicht mehr vorzugsweise Einsätze. Doch an diesem Tag muss er gleich morgens mit raus. Ein Kollege hat sich kurzfristig krankgemeldet. So setzt er sich kurzerhand selbst mit in den Streifenwagen. Spätestens um 7.15 Uhr macht sich wochentags die erste Wertinger Streife auf den Weg, um im Bereich der Schulen Präsenz zu zeigen und den Verkehr zu überwachen.

