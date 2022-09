Wertingen

06:30 Uhr

Das Grabkreuz wanderte in Wertingen von Friedhof zu Museum zu Friedhof

Plus Mittlerweile ist das Grabkreuz - das Objekt des Monats September - auf dem Wertinger Friedhof angekommen. Es entzückt durch ein besonderes Detail.

Von Cornelius Brandelik

Am Eingang des Wertinger Friedhofs befinden sich die sogenannten Priestergräber. Doch ist der Name etwas irreführend. Tatsächlich liegen in den Gräbern nämlich nicht unbedingt Priester begraben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .