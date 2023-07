Das läuft dieses Jahr beim Kino-Open-Air im Schlossgarten

Zahlreiche Kinofilme gibt es vom 27. Juli bis 27. August im stimmungsvollen Ambiente des Wertinger Schlossgartens zu sehen. Auch prominenter Besuch darf nicht fehlen.

Das Wertinger Kino-Open-Air im Garten des Schlosses startet dieses Jahr am Donnerstag, 27. Juli. Vier Wochen lang werden aktuelle Hits und ausgewählte Filme für Groß und Klein und für jeden Geschmack gezeigt. Vorpremieren, aktuelle Bundesstarts, Action Movies, bayerische Filme, Familienabende (zu ermäßigten Preisen), französische Filme, Komödien und zum krönenden Abschluss am 27. August der Besuch vom Dokumentarfilmer und Produzenten Franz Gernstl sind angesagt.

Highlight ist der neue Eberhofer-Film im Wertinger Schlossgarten

Highlight ist wieder der neue „Eberhofer“, der in Wertingen dank der guten Kontakte von Kinobetreiberin Prisca Färber alljährlich sogar schon in der Vorpremiere gezeigt wird. Das „Rehragout Rendezvous“, das neueste Werk aus der Krimi-Komödien-Reihe von Rita Falk, ist in den kommenden Wochen aufgrund der hohen Nachfrage mehrmals im Programm.

Der Schlossgarten ist täglich ab 19 Uhr geöffnet und lädt mit schönen Sitzgruppen zum Verweilen ein. Mit bayerischen Grillspezialitäten wie Steaks, Leberkäs- und Bratwurstsemmeln, knusprigen Pommes und auch einem vegetarischen Gericht ist kulinarisch einiges geboten. Popcorn und Nachos sowie Qualitätsweine und leckere Cocktails stimmen auf schöne Sommerabende ein. Happy Hour ist täglich von 19 bis 20 Uhr.

Filmbeginn beim Wertinger Kino-Open-Air ist täglich gegen 21 Uhr

Filmbeginn ist jeweils um circa 21 Uhr. Familienfilme und Filme mit Überlänge beginnen bereits um 20.45 Uhr, ab Mitte August bereits um 20.30 Uhr, da es dann schon früher dunkel wird.

Die Vorstellungen finden auch bei durchwachsenem Wetter im Wertinger Schlossgarten (Schulstraße 2) statt. Bei Unwetter wird der Film im Kino in der Mühlgasse 10 in Wertingen gezeigt. Wetter-Infos gibt es über die Facebook- und Instagram-Seite des Filmtheaters Wertingen oder telefonisch unter 08272/9939003.

Das komplette Programm und weitere Informationen sind online zu finden unter www.filmtheater-wertingen.de. (AZ)