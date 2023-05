Das macht eine Mutter für die Frauen des Wertinger Mütterkreises aus

50 Jahre verbreitet Ursula Deller mit einer Gruppe von Frauen Freude – unter sich und im Wertinger Seniorenheim. Die Liebe spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Junge Mütter erfreuen alte Menschen und sich selbst. So könnte man mit wenigen Worten umschreiben, was Mitte der 60er Jahre in Wertingen aus der Taufe gehoben wurde. Mütterkreis nannte sich die Gruppierung, und so heißt sie heute noch. Jahrzehntelang haben zwischen 20 und 35 Frauen bis zu fünf Mal im Jahr das Wertinger Altersheim besucht und dort Spuren der Freude hinterlassen. Bis zum Fasching 2020. Die folgenden drei Jahre haben vieles verändert, auch bei den Frauen des Mütterkreises. Doch eines ist geblieben: das Bewusstsein, was Mütterlichkeit bedeutet.

Mit 96 Jahren die Älteste im Wertinger Mütterkreis

Mit 96 Jahren ist Finni Jäckle heute die Älteste im Wertinger Mütterkreis und seit der Gründung dabei. "Wir sind gemeinsam alt geworden", erzählt sie und schaut immer wieder begeistert zu Ursula Deller. "Sie hat das alles immer so schön gemacht."

"Sie" leitet seit nunmehr 50 Jahren den Wertinger Mütterkreis. Kein Verein, einfach eine lose Gruppierung, die auf Betreiben des Wertinger Pfarrers Melchior Hops 1965 entstand, innerhalb einer Initiative der Kirche in ganz Deutschland. Angesprochen waren damit speziell junge Mütter. Sie erheiterten zum einen die älteren Menschen, zum anderen genossen sie die Zeit miteinander, trafen sich und machten gemeinsame Ausflüge. "Für viele Frauen war es das erste Mal, dass sie sich mit gutem Gewissen mal einen Freiraum genommen haben", blickt Ursula Deller zurück auf die Wochenenden auf einer Hütte bei Nesselwang. Auch Finni Jäckle kochte damals etwas vor und überließ die zwei Buben fürs Wochenende ihrem Mann.

Rund 20 Frauen waren sie in den Anfangszeiten, als Eva-Maria Berchtold die Gruppe leitete, fuhren ins Theater, in die Oper und zu Konzerten, genossen interessante Vorträge, kochten gemeinsam und besuchten dreimal im Jahr das Seniorenheim. Bis die Initiatorin sich Anfang der 70er Jahre zurückzog und die Aktivitäten einschliefen.

50 Jahre besucht sie mit dem Mütterkreis das Wertinger Seniorenheim

Dabei wollte es die Frau des damaligen Bürgermeisters Leopold Eberhart nicht belassen. Dreimal rief sie bei Ursula Deller an und bat diese, die Leitung des Mütterkreises zu übernehmen: "Die Leute da draußen warten sehnsüchtig darauf, dass Sie wieder kommen." Mit "da draußen" waren die Bewohner und Bewohnerinnen des Seniorenheimes am Ortsrand der Stadt gemeint. "Einmal mach ich's", sagte sich Ursula Deller und hatte sofort wieder 20 Frauen beisammen, die sich ihr anschlossen und wie gewohnt Kuchen backten, musizierten und kurze Einlagen darboten.

Im Fasching aktiv: Wertingens ehemaliger Stadtpfarrer Johann Menzinger (+) spielte gemeinsam mit Ursula Deller vom Mütterkreis einen Sketch. Foto: Birgit Hassan (Repro)

Aus dem einen Mal sind letztendlich 50 Jahre geworden. 35 Frauen umfasste der Mütterkreis in seinen Hochzeiten. 200 bis 300 Kuchen backten einzelne Frauen über die Jahre hinweg. Sechs Mal im Jahr – im Fasching, der Fastenzeit, zum Muttertag, beim Sommer- und Herbstfest und zum Nikolaus – erfreute der Mütterkreis die älteren Menschen mit vielfältigen Aktionen. "Anfangs konnte ich eine Woche davor nicht schlafen", erinnert sich Ursula Deller. Zwischen 15 und 20 hausgemachte Kuchen mussten jedes Mal gebacken und Ideen in konkrete Vorführungen umgesetzt werden. Dazu organisierte sie – "ganz wichtig" – Musik. Sie sangen gemeinsam Volkslieder, Operetten und Schlager, stets begleitet von Gitarristen, Haus- und Familienmusikanten, Akkordeonspielern und andere Musizierenden. Deller: "Immer wieder haben wir erlebt, wie die Menschen sich freuten, dass wir da waren." 2007 wurde der Wertinger Mütterkreis vom Bezirk Schwaben für sein soziales Engagement ausgezeichnet.

17 Frauen genießen in der Zusamstadt noch immer gemeinsame Zeit

Mittlerweile zählt der Wertinger Mütterkreis noch 17 Frauen. Sie kommen zusammen, verstehen und genießen sich gegenseitig. Im Sommer 2022 fragte Ursula Deller dabei in die Runde, ob sie die Aktivitäten im Seniorenheim wieder aufnehmen wollen. Mit drei Ausnahmen – sie selbst eingeschlossen – kam ein klares "Nein". Die einhellige Argumentation lautete: "Das sind ja alles alte Leute, die wollen nicht auch noch alte Leute auf der Bühne sehen."

Die 84-Jährige akzeptiert die Entscheidung. Sie selbst hatte nie Kinder bekommen. Als sie als Leiterin anfing, dachte sie noch nicht, dass sie selbst nie Mutter werden würde. Der Mütterkreis wurde gewissermaßen zu ihrem Kind, das sie über fünf Jahrzehnte mit großer Hingabe begleitete. "Ich hatte den Freiraum dafür", sagt sie. Nichts davon hat sie bereut. "Wenn ich in die Gesichter der Menschen geschaut und ihre Freude und Begeisterung gesehen habe, hat mir das viel gegeben."

Liebe macht für Finni Jäckle das Dasein einer Mutter aus

Wie eine Mutter ihre Familie so hat Ursula Deller den Mütterkreis zusammengehalten. Manchmal musste sie klare Ansagen machen. Meist freute sie sich einfach daran, wie sie sich gegenseitig ergänzten und harmonierten. "Sie war immer in Liebe", betont Finni Jäckle. "Jetzt reicht's", flüstert ihr Ursula Deller liebevoll ins Ohr und sagt: "Ich hatte einfach etwas auszuteilen und bekam alles und mehr zurück." Genau das macht für Finni Jäckle eine Mutter aus: "Liebe. Liebe ist alles. Ohne Liebe ist alles nichts."