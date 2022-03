Wertingen

vor 49 Min.

Das merkwürdig blaue Wertinger Kirchendach

Plus In den „Wertinger Merk-Würdigkeiten“ geht es heute um das Stadtwappen. Dessen skurrile Farbgebung

Von Johannes Mordstein

Ist das Dach der Wertinger Stadtpfarrkirche St. Martin mit blauen Dachziegeln gedeckt? Nein, natürlich nicht. Wie bei den meisten Kirchen in unserer Region zieren sogenannte „Kirchenbiber“ das Dach des Wertinger Gotteshauses, also Dachziegel, die in ihrer Form an Biberschwänze erinnern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .