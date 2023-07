Wertingen

Wertinger Festspiele gehen mit einem prächtigen Finale zu Ende

Plus Ein Abend voller Leidenschaft, weltbekannter Melodien und musikalischer Brillanz bildet den Abschluss der ersten Auflage des Klassik-Festivals in Wertingen.

Von Marion Buk-Kluger

Fünf Arien versetzten im ersten Teil eines abwechslungsreichen, musikalischen Abends die Zuschauer einmal mehr in ein klassisches Konzerthaus, zu dem die Stadthalle Wertingen an zwei Vormittagen und drei Abenden geworden war. Mit dem Trinklied aus Verdis "La Traviata" begann das große Finale der ersten Wertinger Festspiele. Einen Abend voller Leidenschaft und musikalischer Brillanz versprach Moderatorin Désirée von Delft, die am reinen Operettenabend "Der Vetter aus Dingsda" selbst aktiv gewesen war. Beim Finale „miaute“ sie zudem mit Sopranistin Annika Egert das Publikum mit so viel erfrischendem Witz und Können mit Rossinis „Duetto Buffo die due Gatti“ in die Pause des ersten Teils. In dem zeigten die beiden künstlerischen Leiter der neuen Reihe ihre Stimmkraft.

Annika Egert, die in diesem Jahr noch Stipendiatin der Bayreuther Festspiele sein wird, etwa mit dem „Lied an den Mond“ aus der Oper „Rusalka“ von Dvorak. Den grünen Hügel Bayreuths brachte seinerseits Tenor Daniel Schliewa mit der Arie "In fernem Land" aus Wagners „Lohengrin“ am Finalabend in die Zusamstadt.

