Das Radio- und Telefonmuseum in Wertingen öffnet wieder

Nach mehr als einem Jahr Stillstand werden im Wertinger Radiomuseum wieder Führungen angeboten. Im Keller gibt es jetzt eine Werkstatt mit Prüftischen und Ersatzteilen.

„Freude schöner Götterfunken …“ – diesen Hymnus stimmen die Radio- und Telefon Enthusiasten vom Radio- und Telefonmuseum in Wertingen derzeit an. Denn am Sonntag, 20. März, um 15 Uhr öffnen sie nach über einem Jahr Pause wieder ihr Domizil in der Fére-Straße 1 in Wertingen.

Die Archivierung von fast 1400 Radiogeräten ist fast abgeschlossen

Es ist der erste offizielle Museumstag seit über einem Jahr Pause. So lange gab es in dem Museum weder Besucher und Führungen noch Langeweile. Denn die ehrenamtlichen Helfer der Einrichtung haben unter ihrem neuen Museumsleiter Fabian Frommelt wieder einiges erreicht.

So hat Willi Kempter die Archivierung von fast 1400 Radiogeräten fast abgeschlossen. Die Kellerräume wurden saniert und verputzt. Dort wurde eine Elektrowerkstatt mit Prüftischen und Ersatzteilen für die Radiogeräte eingerichtet. Ersatzteile geordnet, alte Geräte ausgeschlachtet und entsorgt, Regale angebracht und aufgebaut, auf- und eingeräumt. Ebenso wurden die Räume neu konzipiert. Im Telefonmuseum funktioniert jetzt eine alte Telefonverbindung mit Hebdrehwähler, auch mit militärischen Feldtelefonen kann man telefonieren. Ein Highlight in diesen Räumen sind drei funktionierende Fernschreiber die mit einem Wetterdienst verbunden sind. Das Tickern und Rattern dieser Nachrichten hat einen besonders nostalgischen Charme.

Es soll wieder einen Vortrag zur Radio- und Funkgeschichte geben

Auch der Wertinger Ortssender strahlt wieder seine Oldies auf MW 801 kHz zu den Öffnungszeiten aus. Im April wird dann sehr wahrscheinlich auch wieder ein Vortrag zur Radio- und Funkgeschichte angeboten.

Der Museumsbesuch ist unter den geltenden Regeln für alle kostenlos. Da ab 20. März viele Beeinträchtigungen für Ausstellungen und Museen gefallen sind, werden Führungen für Interessierte oder Gruppen wieder möglich sein. (pm)

Informationen gibt es bei Fabian Frommelt, Telefon 015172211778, oder auf im Internet.