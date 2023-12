Das Team der Kleiderkammer will sich vergrößern

Die Nachfrage nach gebrauchter Second-Hand-Ware in Wertingen ist groß. Nun sucht die Gruppe weitere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Warum die soziale Arbeit vielseitig ist und viel Freude bereitet.

Die Nachfrage nach Second-Hand-Ware ist groß und findet in der Bevölkerung guten Anklang. Die Kleiderkammer in Wertingen in der Pfarrgasse 5 wird gut besucht. Das Angebot wurde auch in diesem Jahr wieder gut angenommen, freuen sich die Verantwortlichen. Deshalb will sich das Team vergrößern und ist auf der dringenden Suche nach weiteren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Sie rufen Interessenten dazu auf, sich in der Kleiderkammer zur Mitarbeit zu melden. „Die Arbeit in unserem Team macht Spaß, wir haben eine gute kollegiale Stimmung untereinander und oft entstehen neue Freundschaften“, sagt Johanna Laux aus Wertingen.

Die Kleiderkammer in Wertingen kann von jedem besucht werden

Zum Jahresabschluss treffen sich die Frauen in geselliger Runde in einem Wertinger Cafe zu einem reichhaltigen Frühstück. Die weihnachtlich geschmückten Tische sind reich gedeckt mit allerlei Köstlichkeiten. Herzhaftes, Süßes und Fruchtiges ist auf den Tischen appetitlich angerichtet. „Wir lassen es uns gut gehen und genießen die Gemeinsamkeit“, sagt Laux. Claudia Lijsen, Geschäftsführerin des Arbeiter-Samariterbundes Dillingen-Donau-Ries, dem Träger der Kleiderkammer, lobt sehr die Arbeit der Ehrenamtlichen. „Wie in einem Modehaus beraten die Mitarbeiterinnen die Kunden mit großem Engagement und Leidenschaft.“

Die Kleiderkammer steht jedem offen. Es kann hier jeder für sehr wenig Geld einkaufen. Regelmäßig kommen Kleiderspenden aus der Bevölkerung. Die gut erhaltenen und oft fast neuwertigen Kleidungsstücke landen hier, weil Platz im Kleiderschrank geschaffen wird, sich die Kleidergröße verändert hat oder es sich um Fehlkäufe handelt. Babykleidung sei meist in einem sehr guten Zustand, da diese nur kurze Zeit getragen wurde. Die Strampler seien deshalb fast neuwertig, heben die MitarbeiterInnen hervor.

Viele Strampler in der Kleiderkammer sind fast neuwertig

„Oft machen sich die Leute mit ihrer Spende selbst eine Freude und freuen sich darüber, dass ihre guten Kleidungsstücke weiterhin Verwendung finden“, berichtet Laux. "Die Sachen sind in gutem Zustand und für den Abfall viel zu schade.“ Gut erhaltene Kleidung wird nicht weggeworfen, sondern weiter verwendet.

Die Mitglieder des Teams blicken zufrieden auf ein gutes Jahr zurück und zeigen sich mit ihrer Arbeit hochzufrieden. Wilma Schmid resümiert: "Ich bin mit Freude bei dieser sinnvollen, sozialen und nachhaltigen Sache dabei, dieses Projekt hat vielseitigen Nutzen.“

Die Mitarbeiterinnen loben besonders den nachhaltigen Nutzen ihrer Arbeit. Sie betonen, neben dem sozialen Aspekt bringe Second -Hand-Kleidung gegenüber Neuware einen nicht zu unterschätzenden großen ökologischen Vorteil und trage in beachtlichem Maße zur Müllvermeidung bei.

Info: Die Kleiderkammer in Wertingen ist zu folgenden Zeiten geöffnet: am Montag von 14 bis 17 Uhr sowie am Donnerstag von 10 bis 12.30 Uhr und zusätzlich jeden ersten Mittwoch im Monat von 14 bis 17 Uhr.