Das Wertinger Gitarrenfestival startet am Freitag

Das Wochenende steht in Wertingen ganz im Zeichen der Saitenmusik. Das ausgiebige Programm auf einen Blick.

Das elfte internationale Gitarrenfestival Wertingen bringt Stars der Gitarrenszene nach Schwaben. Das Festivalwochende mit vier öffentlichen Konzerten findet statt von Freitag, 14. Oktober, bis Sonntag, 16. Oktober, in der Stadthalle Wertingen.

Den Auftakt machen am Freitagabend, ab 20 Uhr, Katrin Klingenberg und Sebastián Montes. Nach zahlreichen ersten Preisen bei internationalen Wettbewerben und Konzerten in der ganzen Welt sind die beiden eines der gefragtesten Duos der internationalen Gitarrenszene. Sie präsentieren ihr Programm "Von Bach bis Piazzolla".

Am Samstag findet in Wertingen die Guitar Night statt

Traditioneller Höhepunkt des Festivals ist die Guitar Night am Samstagabend: Hier gibt es in diesem Jahr ein Doppelkonzert. Zunächst, ab 18 Uhr, die Noche Flamenca mit El Amir Amir John Haddad. Er gilt als einer der besten, angesehensten und kreativsten Flamencogitarristen seiner Generation. El Amir hat mit vielen bekannten Musikern die Bühne geteilt und ist einem breiten Publikum durch seine Zusammenarbeit mit dem Hollywood-Komponisten Hans Zimmer bekannt, für den er Filmmusiken eingespielt hat.

In Wertingen wird Amir John Haddad mit der spanischen Tänzerin Sabrina Romero auftreten. Nach einer Pause geht es bei der Guitar Night dann um 20.30 Uhr weiter mit einem Konzert des schwedischen Akustikgitarren-Stars Jimmy Wahlsteen. Er spielte bereits mit vielen prominenten Künstlern wie Heather Nova, Westlofe, Eskobar, Laura Pausini und Titiyo. Jimmys Bekanntheit in ganz Skandinavien gründet auf seine Tourneen ebenso wie auf seine häufige Präsenz im Fernsehen. Jimmy Wahlsteen ist der vielleicht am meisten gefragte Gitarrist Schwedens. Mit seinen Musikvideos und über Streaming erreicht Jimmy Millionen Fans. Die beiden Konzerte der Guitar Night können einzeln oder zusammen besucht werden.

Aufsteigende Künstler sind auch in der Gitarrenwelt gefragt

Am Sonntag gibt es dann noch unter dem Motto "Rising Stars" um 14 Uhr den Auftritt von Matteo Hornig, Preisträger des zwölften Internationalen Jugendwettbewerbes für Gitarre. Parallel gibt es auch wieder hochkarätig besetzte Workshops im Schullandheim Bliensbach. Hier sind neben den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern weitere Dozenten wie Ahmed El Salamouny und Paul Brändle dabei, um mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen Technik und einen gemeinsamen Auftritt am Sonntagvormittag zu erarbeiten. Zusätzlich zu den öffentlichen Konzerten sind für Freitagvormittag eigene Konzerte für Wertinger Schülerinnen und Schüler geplant.

Informationen zu Konzerten und Workshops, den Künstlerinnen und Künstlern sowie den Workshops gibt es auf www.gitarrenfestivalwertingen.de sowie auf der Facebook-Seite www.facebook.com/gitarrenfestivalwertingen.

Ein abwechslungsreiches Programm über drei Tage beim GItarrenfestival

Konzerte am Festivalwochenende 14. bis 16. Oktober in der Stadthalle Wertingen – das Programm des 11. Internationalen Gitarrenfestivals Wertingen auf einen Blick:

9.30 und 11 Uhr: Konzerte für Wertinger Schülerinnen und Schüler. 20 Uhr: "Von Bach bis Piazzolla" – Duo Katrin Klingenberg & Sebastián Montes – Klassische Gitarren (DEU/CHL), Ticket: 20 Euro Samstag, 15. Oktober: Doppelkonzert der Guitar Night: 18 Uhr: "Noche Flamenca!" Amir John Haddad – Flamenco - Gitarre (ESP), Sabrina Romero Flamenco – Tanz (ESP). 20.30 Uhr: "Fingerstyle, Pop, Crossover": Jimmy Wahlsteen – Gesang & Gitarre (SWE). Ticket: 18 Euro für ein Konzert, 30 Euro für beide Konzerte

Doppelkonzert der Guitar Night: 18 Uhr: "Noche Flamenca!" Amir John Haddad – Flamenco - Gitarre (ESP), Sabrina Romero Flamenco – Tanz (ESP). 20.30 Uhr: "Fingerstyle, Pop, Crossover": Jimmy Wahlsteen – Gesang & Gitarre (SWE). Ticket: 18 Euro für ein Konzert, 30 Euro für beide Konzerte Sonntag, 16. Oktober: Vormittag: Abschlusskonzert der Workshop-Teilnehmer im Schullandheim, Eintritt frei. 14 Uhr: "Rising Stars": Matteo Hornig (DEU) – Preisträger des 12. Internationalen Jugendwettbewerbes für Gitarre "Andrés Segovia" in Monheim am Rhein, Ticket: 14 Euro.

Mit dem Konzertpass kann man alle Konzerte genießen

Ein Konzertpass für alle Konzerte kostet 50 Euro. Außerdem eine Ermäßigung von zwei Euro auf Einzeltickets für Auszubildende, Schüler, Rentner oder mit einem Schwerbehindertenausweis. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt.

Workshops von Freitag, 14. Oktober, nachmittags bis Sonntag, 16. Oktober, nachmittags im Schullandheim Bliensbach mit diesen Dozentinnen und Dozenten:

Klassik und Grundlagen Gitarrentechnik: Katrin Klingenberger. Klassik, Lateinamerikanisches Programm: Sebastián Montes. Brazil: Ahmed El Salamouny. Fingerstyle: Jimmy Wahlsteen. Jazz-Gitarre/Improvisation: Paul Brändle. Ensemble, Klassik und Grundlagen Gitarrentechnik: Johannes Tonio Kreusch. Reservierungen sind vorab über die Stadt Wertingen unter www.gitarrenfestivalwertingen.de im Bereich "Konzerte und Tickets" möglich. Ticketverkauf für die Konzerte findet an der Abendkasse statt.