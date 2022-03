Das Wertinger Hallenbad schließt am 4. April

Die Saison im Wertinger Freibad ist bereits am 4. April beendet. Grund dafür sind fehlende personelle Kapazitäten.

Das Hallenbad im Gymnasium Wertingen ist ab Montag, 4. April, geschlossen. Das teilte das Dillinger Landratsamt mit.

Die anstehende Generalsanierung ist nicht der Grund

Dass man bereits Anfang April dort keine Runden mehr im Wasser drehen kann, liegt aber nicht an der anstehenden Generalsanierung des Bades. Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilte, hänge dies vielmehr mit fehlenden personellen Kapazitäten zusammen. So würden im Freibad der Stadt Wertingen umfangreiche Sanierungs- und Reparaturarbeiten anstehen. Um den geplanten Termin der Freibadöffnung im Mai nicht zu gefährden, stehe dem Landkreis das Aufsichtspersonal der Stadt Wertingen für den öffentlichen Badebetrieb im Kreishallenbad nur noch bis einschließlich 3. April zur Verfügung.

Es ist nicht gelungen, Ersatz zu finden

Trotz intensiver gemeinsamer Bemühungen der Stadt Wertingen und des Landkreises sei es nicht gelungen, dafür einen adäquaten Ersatz zu finden, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt. Für die Schulen und Vereine hingegen sei der Betrieb bis zum 6. Mai sichergestellt.

Die Sanierung kostet zehn Millionen Euro

Im Hallenbad steht im Sommer eine Generalsanierung an. Ausschlaggebend für die voraussichtlich etwa zehn Millionen Euro teure Maßnahme sind unter anderem Schadstoffe, die in dem Gebäude verbaut sind. Darunter auch Asbest, der sich in der Decke befindet, laut Landratsamt jedoch gebunden ist und damit keine Gefahr für Besucherinnen und Besucher des Bades darstellt. Unter anderem soll der Beckenbereich wohl erneuert, das Fliesen- durch ein Edelstahlbecken ersetzt werden. (pm/elhö)

