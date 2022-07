Wertingen

15.07.2022

Das Wertinger Kino öffnet im neuen Stil

Plus Prisca Färber bietet im nostalgischen Filmtheater der Zusamstadt künftig nicht nur aktuelle Streifen an. Wie es zur Sanierung kam und was ab 21. Juli geplant ist.

Von Birgit Alexandra Hassan

Zurück zum Alten und gleichzeitig ganz Neues – unter diesem Motto startet Prisca Färber in eine neue Ära des Wertinger Filmtheaters. Noch sind in dem Traditionsgebäude in der Mühlgasse 10 die Handwerker am Machen. Doch wo im Moment Werkzeuge zwischen Staubschichten liegen, werden schon bald neben Filmmusik auch Liveklänge zu hören sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

