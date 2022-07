Vier Tage Wertinger Stadtfest: Das ist dieses Jahr geboten

Die Wertinger Innenstadt wird zur Partymeile mit Musik, Unterhaltung und einem bunten Programm. Für die Kinder gibt es ein spezielles Angebot.

Das Wertinger Stadtfest, das normalerweise alle zwei Jahre in der Wertinger Innenstadt abgehalten wird, ist 2021, wie so vieles, der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Doch heuer kann es stattfinden. Unter dem Motto "kommen – feiern – Spaß haben" beginnt am Freitag, 12. August, der Feier-Reigen im Städtle. Bewusst habe man diesen Termin ausgewählt, denn "den Feiertag am 15. August planen wir mit ein und können gleich vier Tage Stadtfest-Feeling genießen", heißt es aus dem Wertinger Rathaus.

Nach dem Bieranstich mit kirchlichem Segen am Freitag, 12. August, um 19 Uhr und dem Startschuss durch die Böllerschützen wird es wieder ein hochkarätiges Musik-Programm an den beiden Bühnen an Marktplatz und Zusaminsel geben. Die beiden Bühnen bilden die Ausgangspunkte des Stadtfestes und werden durch die "Party-Meile" entlang der Hauptstraße verbunden.

Beim Stadtfest in Wertingen treten verschiedenste Musikgruppen auf

"Mit dem abwechslungsreichen Musikangebot kommen alle auf ihre Kosten", sind sich die beiden Organisatorinnen, Verena Beese und Julia Tellmann von der Stadtverwaltung, sicher. "Unser Stadtrat und Kulturreferent Dr. Frieder Brändle konnte beliebte und bewährte Bands aus der Region für uns verpflichten", berichten die beiden. Und dies war gar nicht so einfach, schildern sie: "Heuer ist einfach alles. Die Bands sind ausgebucht." So ergab es sich auch, dass im Programm eine Änderung vorgenommen werden musste. Den Stadtfest-Freitag eröffnet nun die Gruppe "Meine Lieblingsband" an der Insel-Bühne. Das beliebte Duo "Kapfer & Kapfer" wird am Samstagabend auftreten. Zu hören sind beim Stadtfest beispielsweise die Percussion-Samba-Band Pimento, die Bands "China Room", "was wois i", "Twice", "Raphael Wressnig und the soul gift band" oder Volker Panitz. Natürlich sind auch die Musikkapellen vertreten, unter anderem die Wertinger Blasmusik, Musikkapelle Wörnitzstein, Blaskapelle Uns, das Akkordeonorchester Zusamtal oder die "Jazztaste Bigband" der Stadtkapelle Wertingen.

Wie in der Vergangenheit sorgen vielfältige gastronomische Angebote für kulinarischen Genuss. Die verschiedenen Bars und Theken versorgen die durstigen Besucher bis in die späten Abendstunden mit "Cocktails, Drinks and more". Angeboten werden unter anderem Crepes, Spiralkartoffeln, Gyros, Pizza oder Süßwaren.

Es wird einen Kinder- und Familientag beim Stadtfest in Wertingen geben

Gezielt für die ganze Familie wurden die Stadtfest-Nachmittage am Sonntag und Montag (Feiertag) geplant. "Wir haben für den Kinder- und Familien-Tag und für den Alle-Zusammen-Tag sogar eigene Flyer gedruckt, die in den Schulen und Kindergärten sowie über die SeniorenGemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen verteilt wurden", heißt es aus dem Wertinger Rathaus. Dabei stellt sich beispielsweise die Feuerwehr vor. Am Montag, 15. August, gibt es außerdem ein großes Inklusions-Projekt zusammen mit der Lebenshilfe in der Mühlgasse. Dabei wird ein großes Bild auf der Straße entstehen.

Am Sonntagvormittag findet um 10 Uhr am Marktplatz ein Gottesdienst statt. Im Anschluss werden Kinder (gerne mit ihren Fahrzeugen) gesegnet. Die Mädchen und Buben sollen sich um 11 Uhr vor dem Wertinger Pfarrheim versammeln. Stadtpfarrer Rupert Ostermayer wird dann die Kinder und die Fahrräder, Laufräder, Dreiräder oder Bobbycars segnen. Die Kinder erhalten auch ein Andenken an die Kinder-Fahrzeug-Segnung.

Am Sonntagnachmittag wird es einen "Deckenflohmarkt" von Kindern für Kindern geben. Anmeldungen nimmt Hertha Stauch telefonisch unter 08272/994515 oder per Mail an hertha.stauch@stadtrat-wertingen.de entgegen. (mit AZ)