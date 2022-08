Programm, Sperrung, Parken: Die Infos zum Wertinger Stadtfest auf einen Blick

Mit den Böllerschützen beginnt am Freitag das Stadtfest in Wertingen. Wir geben einen Überblick über die Veranstaltungen und die Parkmöglichkeiten für Besucher.

Unter dem Motto "kommen – feiern – Spaß haben" beginnt am Freitag, 12. August, das Wertinger Stadtfest. Für Freitag- und Samstagabend sowie für den Familiensonntag und den "Alle-zusammen-Tag" am Montag bis hin zum Festausklang am Abend des 15. August haben sich die Organisatoren vieles einfallen lassen. Die zwei großen Hauptbühnen – am Marktplatz und am Zusaminsel-Parkplatz – bilden die Ausgangspunkte des Stadtfestes und werden durch die "Party-Meile" entlang der Hauptstraße verbunden.

Lauter Startschuss für das Stadtfest in Wertingen

Die offizielle Eröffnung startet am Freitag, 12. August, um 19 Uhr. Nach einem ökumenischen Segen und der Begrüßung durch Bürgermeister Willy Lehmeier wird das erste Bierfass angezapft. Im Anschluss begrüßen die Böllerschützen alle Gäste, es fällt also sprichwörtlich der "Startschuss" für das Wertinger Stadtfest. Nachdem sich bei der Eröffnung des Stadtfestes in den Vorjahren doch der ein oder andere durch die lautstarken Böller erschreckt hat, wird der "offizielle Startschuss" durch die Böllerschützen in diesem Jahr verstärkt angekündigt.

Die Veranstaltung ist mit umfangreichen Auf- und Abbauarbeiten verbunden, die eine Sperrung der Wertinger Innenstadt erforderlich machen. Diese betrifft den Bereich der Innenstadt vom Thürheimer Tor am Marktplatz über die Schulstraße bis hin zum Schloss (Rathaus) und bis zum Kreisverkehr auf Höhe der Zusambrücke an der Augsburger Str. 1 (Kreisverkehr und Zufahrt zur Schützenstraße bleiben befahrbar). Die Badgasse bleibt von der Schulstraße her als Sackgasse zugängig.

Die Sperrung erfolgt am Freitag, 12. August, ab 5.30 Uhr morgens bis zum Dienstag, 16. August, bis etwa 12 Uhr mittags. Am Sonntagnachmittag, 14. August, wird zusätzlich die Augsburger Straße ab dem Laugnaparkplatz und die Laugnastraße ab der Zufahrt zum Laugnaparkplatz in der Zeit von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr durch die Wertinger Feuerwehren gesperrt.

Parkplätze können angefahren werden

Die Parkplätze am Thürheimer Tor und der Zusamparkplatz, die beide über die Alemannenstraße erreichbar sind, sind auch befahrbar. Von dort gelangen die Gäste mit wenigen Schritten in die Wertinger Innenstadt. Wer den Notdienst der Apotheke in Anspruch nehmen muss, kommt über die Schmidgasse an den Rand der Hauptstraße. Von dort ist die Martinus-Apotheke keine 100 Meter entfernt und steht am Sonntag für dringende Fälle im Notdienst bereit. (AZ)

