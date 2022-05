Wertingen

vor 49 Min.

Das Wertinger Volksfest startet am 19. Mai

Plus In der Zusamstadt gibt es auch eine Ladies Night. Allerdings wird an einigen Abenden ein Eintritt fällig.

Von Marion Buk-Kluger

Die Familie Schmid freut sich, nach zwei Jahren Corona-Pause wieder das Wertinger Volksfest in gewohnter Manier abhalten zu können. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. „Das Programm lädt einmal mehr zu Volksfestfreude pur ein“, verspricht Werner Schmid.

