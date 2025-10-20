„Dein Typ ist (wieder) gefragt“

Unter dem Motto „Dein Typ ist gefragt“ fand erneut eine DKMS-Registrierungsaktion am Gymnasium Wertingen statt, organisiert von Hildegard Mairoser. Wie immer beteiligte sich die 12. Jahrgangsstufe engagiert an der Aktion, bei der über Blutkrebs und Stammzellspende informiert und zur Registrierung ermutigt wurde.Schulleiterin Barbara Meyer erinnerte in ihrer Begrüßung daran, dass zwei ehemalige Mitglieder der Schulfamilie dank einer Knochenmarkspende geheilt werden konnten – ein Beispiel dafür, wie unmittelbar Hilfe aus der Gemeinschaft wirken kann.

Anschließend informierte DKMS-Referentin Julia Möslein in einem 45-minütigen Vortrag. Alle 27 Sekunden erkrankt weltweit ein Mensch an Blutkrebs – und nur wer den passenden „genetischen Zwilling“ findet, kann gerettet werden. Möslein erklärte anschaulich den Ablauf einer Stammzellspende und zeigte den bewegenden Film über Baby Matilda, das bereits mit vier Wochen die Diagnose Blutkrebs erhielt. Auch berichtete sie, dass Spenderinnen und Spender nach zwei Jahren den Empfänger persönlich treffen können.

Ein besonderes Highlight war der Besuch von Echtspender Leonard Feistle aus dem Landkreis Dillingen. Er wurde im Frühjahr als Spender ausgewählt. Seine Spende ging in die USA – eine Erfahrung, die er als „absolut bereichernd“ bezeichnete. Im Anschluss konnten sich die Schülerinnen und Schüler freiwillig registrieren, indem sie mit Wattestäbchen einen Wangenabstrich machten – ein kleiner Aufwand mit großer Wirkung. Mit der diesjährigen Aktion feiert das Gymnasium Wertingen zehn Jahre DKMS-Engagement. Insgesamt haben sich bisher 829 Personen registriert, zwölf davon durften bereits Stammzellen spenden und Leben retten.

Die Aktion zeigt eindrucksvoll, wie Lernen und soziales Handeln zusammenfinden: Jede Registrierung ist ein Zeichen der Solidarität – und vielleicht der Anfang einer Geschichte, die Leben schenkt.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!