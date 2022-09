Wertingen

Demenzerkrankte brauchen mehr Verständnis

Katharina Mair (links) und Claudia Lijsen vom Arbeiter-Samariter-Bund wollen Demenzkranken eine Stimme geben. Deshalb wird es auch eine Infoveranstaltung am 21. September in Wertingen geben.

Plus Der Arbeiter-Samariter-Bund Dillingen-Donau-Ries macht auf die Probleme von an Demenz Erkrankten aufmerksam. Im Mehrgenerationenhaus Wertingen gibt es Infos.

Von Lisa Meier

Es ist die häufigste Ursache für Pflegebedürftigkeit im Alter. Allein in Deutschland leiden 1,8 Millionen Menschen an verschiedensten Demenzerkrankungen. Das ist ein beachtlicher Teil der Bevölkerung. Dennoch werden Betroffene oft an den Rand gedrängt und als Belastung wahrgenommen. "Die Gesellschaft stellt sie ins Eck", wie die Geschäftsführerin des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Dillingen-Donau-Ries Claudia Lijsen sagt. Über Hilfsbedürftigkeit im Alter will kaum jemand reden.

