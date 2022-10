Den Wertinger Gauball als Oktoberfest gefeiert

Bei der Veranstaltung des Sportschützengaus Wertingen feierten 670 Schützinnen und Schützen mit der Partyband SOS.

Immer wieder bat die Partyband SOS am Samstagabend die Frauen, Männer und Jugendlichen auf die Tanzfläche. Die ließen sich nicht lange bitten, tanzten und feierten in der zum Schützenball passend geschmückten und mit Lichteffekten bunt erstrahlenden Wertinger Stadthalle. Und wie es Tradition beim Gauball des Sportschützengaus Wertingen ist, begrüßte der Gastgeber, Vorsitzender Markus Egger von den Hubertus-Schützen Unterthürheim, erst einmal die Gaukönige auf der Bühne. Fast drei Jahre mussten sie warten, bis sie ihren Erfolg standesgemäß feiern durften. Darunter etwa Christoph Gromer von Hubertus-Unterthürheim, der beim Gauschießen 2020 einen 4,0-Teiler präsentierten konnte und damit seinen Verein zum Gastgeber dieser Feier gemacht hat. Gauschützenkönig Martin Schwarzbart von Frohsinn-Binswangen traf einen 7,6-Teiler, seine Vereinskameradin Karola Hegele ist mit ihrem 8,6-Teiler die amtierende Gaudamenkönigin; Gaupistolenkönigin ist Daniela Neureiter von Tell-Westendorf mit ihrem 30,5-Teiler.

Der Termin wurde schon mehrfach verschoben

Zweimal war der Termin schon angesetzt, zum Jahresanfang 2021 und 2022, und jedes Mal mussten die Hubertus-Schützen aus Unterthürheim den Gauball wegen der Corona-Pandemie aufschieben. Die Planungen standen deshalb schon lange und mussten auch nicht groß geändert werden, um am Samstagabend zu feiern, wie Vorsitzender Egger zurückblickend meinte. Er konnte auf 672 ausgegebene Eintrittskarten für den Ball verweisen, der aufgrund des ungewöhnlichen Zeitpunkts im Jahreskalender einfach "Oktoberfest" genannt wurde. Der Dillinger Landrat Markus Müller, der die Anwesenden auch im Namen des stellvertretenden Augsburger Landrats Dr. Michael Higl begrüßte, stellte heraus: "Kompliment für das tolle Ambiente." Dass der Gauball als Oktoberfest gefeiert werde zeige, dass der Sportschützengau Wertingen bereit sei, in besonderen Zeiten neue Wege zu gehen. "Sie haben es geschafft, ein buntes Publikum von Jung bis Jung Gebliebenen zusammenzubringen", sagte der Dillinger Landrat zufrieden damit, dass so die Freude am Zusammensein im Verein nach außen getragen werde. Wertingens Zweite Bürgermeisterin Christiane Grandé dankte den Hubertus-Schützen für die gute Organisation, bevor auch Gauschützenmeister Hubert Gerblinger seine Grußworte sprach.

Der Königszug, bei dem die Schützenkönige der Vereine des Sportschützengaus Wertingen durch die Halle ziehen, ist immer wieder ein Hingucker. Foto: Brigitte Bunk

Nachdem Markus Egger sämtliche Schützenköniginnen und -könige der anwesenden Vereine gebeten hatte, ihre Schützenketten umzulegen und zum Treffpunkt im Foyer der Halle zu gehen, startete der Königszug durch die Reihen der Schützinnen und Schützen, den Gauschützenmeister Hubert Gerblinger mit seiner Frau Gabriele anführte. Eine Premiere war es unter anderem für Dillingens Landrat Markus Müller, der mit seiner Frau Renate folgte, dahinter die weiteren Ehrengäste, die Gauköniginnen und -könige und die vielen Vereinsköniginnen und -könige, jeweils mit ihrer Begleitung. Nach dem anschließenden Königswalzer war die Tanzfläche für alle Gäste freigegeben. Viele waren aber auch einfach gekommen, um wieder die Zeit zu haben, sich mit Gleichgesinnten aus anderen Vereinen zu unterhalten, die sie sonst nur bei den Wettbewerben sehen.

70 Helferinnen und Helfer sind im Einsatz

Markus Egger dankte seinen rund 70 Helferinnen und Helfern, die beim Ausschank, beim Kuchenverkauf, in der Bar, beim Auf- und Abbau und bei allem, was sonst noch anfiel, mithalfen. Auch dem BRK, das für den Sanitätsdienst zuständig war.

Markus Eger, Vorsitzender der Hubertus-Schützen Unterthürheim (links) und Gauschützenmeister Hubert Gerblinger (rechts) gratulierten (von links) Gaupistolenkönigin Daniela Neureiter, Gaudamenkönigin Karola Hegele, Gaukönig Martin Schwarzbart und Gaujugendkönig Christoph Gromer, der beim vorherigen Gauschießen das beste Ergebnis erzielt hatte. Foto: Bbk,brigitte Bunk

Schon am kommenden Donnerstag, 27. Oktober, steht um 19 Uhr im Schützenheim Binswangen ein neuer Höhepunkt im Sportschützengau Wertingen an: die Proklamation der neuen Könige. Denn das Gauschießen, bei dem sie ermittelt werden, wurde kürzlich abgeschlossen. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden eingeladen, die zwar wissen, dass sie ein gutes Ergebnis beim kürzlich abgeschlossenen Gauschießen erreicht haben. Doch wer die neuen Würdenträger sind, das wird erst an diesem Abend bekannt gegeben. Dann kommt auch auf, wer beim nächsten Gauball Gastgeber sein wird.