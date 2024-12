Denzel-Kapellen: „Wir wollten den Menschen etwas Schönes schenken“

Dass sich Siegfried Denzel für Kunst und Geschichte interessiert, ist unübersehbar. Auf dem fast viereinhalb Meter langen Mooreichentisch in seinem Büro in Wertingen liegen ein Jahrbuch des Historischen Vereins, ein Werk zur Geschichte der „Sieben Schwaben“, aber auch Kopien über Kaiser Maximilian I., der 1513, 1515 und 1517 in der Wertinger Region auf die Vogeljagd ging. Durch die große Glasfront fällt der Blick in den Garten mit verschiedenen Skulpturen. Jetzt kann sich der einstige Holzunternehmer und Mäzen über ein weiteres Kunstwerk freuen: Siegfried Denzel hat am Dienstag die Silberdistel unserer Zeitung inklusive einer schönen Urkunde erhalten. „Ich freue mich sehr“, sagt der 93-Jährige gerührt. „Das ist eine ehrenvolle Auszeichnung, die ich gerne annehme.“

