Der Bau des neuen Wertinger Betriebshofs startet

Der Spatenstich für den Bau eines neuen Gebäudes für die Männer und Frauen des städtischen Betriebshofs auf dem Gelände an der Donauwörther Straße wurde von den MitarbeiterInnen des Rathauses, den BetriebshofmitarbeiterInnen sowie von Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier (Mitte), vielen Stadträten und Anwesenden der beauftragten Baufirma Krätz-Bau GmbH gefeiert.

Plus Der Spatenstich für das 5,3-Millionen-Euro-Projekt an der Donauwörther Straße wurde gefeiert. Das Gebäude, das bis zum Frühjahr 2025 fertig sein soll, bekommt eine besondere Fassade.

Die Menschen, die in den umliegenden Geschäften wie dem Hagebaumarkt an der Donauwörther Straße in Wertingen ihren Einkäufen nachgingen, wunderten sich. Plötzlich waren Blaskapellenklänge zu hören. Grund hierfür war nebenan der Spatenstich für den Neubau einer Werkshalle mit Büros und Sozialräumen für die Männer und Frauen des städtischen Betriebshofs.

Spatenstich für den neuen Betriebshof in Wertingen

Bürgermeister Willy Lehmeier hatte dazu alle Beteiligten eingeladen, diesen entscheidenden Schritt gemeinsam zu feiern. Denn wie er in seiner kurzen Ansprache zuvor betonte, „haben wir uns im Stadtrat intensiv und lang mit der Notwendigkeit dieser Investition auseinandergesetzt.“ 5,3 Millionen Euro seien für den Neubau veranschlagt, so Lehmeier. Zuversichtlich sagte er: „Die lange Dauer der Findungsphase barg auch die Chance, etwas Gutes daraus entstehen zu lassen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

