Wertingen

vor 35 Min.

Der Betriebshof macht die Folgen des Vandalismus ungeschehen

Auf dem ehemaligen Pohltec-Gelände in Wertingen soll ein Neubau entstehen – ein Sozialgebäude mit Werkstätten sowie einer Waschanlage für die Fahrzeuge.

Plus Die Mitarbeiter des Wertinger Betriebshofes starten in ihr Frühjahrsprogramm. Auch in den wiederholt verschobenen Umzug könnte endlich Bewegung kommen.

Von Benjamin Reif

Den Winter haben die Mitarbeiter des Wertinger Betriebshofes größtenteils abgehakt. Mit einem größeren Kälteeinbruch in den kommenden Wochen sei nicht mehr zu rechnen, sagt Betriebshofchef Johannes Deisenhofer. Zeit also, sich anderen Aufgaben zuzuwenden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen